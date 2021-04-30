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30.04.2021 16:41
Рубрика: Происшествия

В Башкирии начальника отдела образования заподозрили в крупной взятке

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении 42-летнего начальника отдела образования администрации города Сибай. Ему вменяют получение незаконного вознаграждения в размере одного миллиона рублей.

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Как сообщили в управлении СКР по Башкирии, взятку чиновник потребовал в 2020 году от представителя строительной фирмы, которая заключила муниципальные контракты с образовательными бюджетными учреждениями Сибая на выполнение ремонтных и строительных работ на общую сумму свыше 35 миллионов рублей. За три процента от стоимости контрактов, то есть более миллиона начальник отдела обещал оказать содействие в приеме выполненных работ и их оплате. Представитель стройфирмы согласился.

В пресс-службе МВД по Башкирии уточнили, что всю требуемую сумму подозреваемому не передали в целях конспирации. Но коммерческое предприятие оплатило сотруднику администрации строительные материалы стоимостью свыше 100 тысяч рублей. А вскоре после этого в своей служебной иномарке, припаркованной перед зданием администрации города, чиновник получил от замдиректора ООО 100 тысяч рублей наличными. После этого, как и обещал, начальник отдела поспособствовал в подписании заведующей детсадом и директором школы актов приемки выполненных работ по муниципальным контрактам.

Подозреваемый задержан, у него дома и на рабочем месте прошли обыски.

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