В Татарстане возбудили дело из-за нападения стаи собак на мальчика

В поселке Осиново Зеленодольского района РТ бродячие собаки напали на 11-летнего мальчика. С множественными укусами он был доставлен Детскую республиканскую клиническую больницу.

В татарстанском управлении СК РФ возбудили уголовное дело о халатности и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, нападение собак на мальчика стало возможным из-за нарушений, допущенных должностными лицами сельского исполкома, Главного управления ветеринарии РТ и других ведомств. Они не уделяли должного внимания проблемам отлова и содержания безнадзорных животных.