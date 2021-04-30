В Уфе арестовали начальника отдела следственной части МВД Башкирии

Начальнику отдела следственной части главного следственного управления МВД по РБ предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 июня 2021 года. Об этом сообщили в СК по Башкирии.

Напомним, высокопоставленного полицейского обвиняют в том, что в декабре 2019 года он принял в свое производство уголовное дело о мошенничестве при продаже автомобилей в автосалоне "Камавтоторг", где пострадавшими признаны 248 граждан, которые лишились свыше 35 миллионов рублей. Чтобы обеспечить им возможность вернуть свои деньги, на 42 автомобиля был наложен арест.

Однако обвиняемый отменил арест, удовлетворив ходатайство адвоката компании, которая представила документы, что якобы она имеет права на эти машины. В итоге 27 из 42 машин на общую сумму свыше 19 миллионов рублей были перепроданы.