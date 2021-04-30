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30.04.2021 11:54
Рубрика: Происшествия

В Уфе начальника отдела МВД задержали за злоупотребление полномочиями

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Начальник отдела по расследованию особо важных дел главного следственного управления МВД по РБ стал фигурантом уголовного дела по статье "злоупотребление должностными полномочиями". О задержании высокопоставленного полицейского сообщили в управлении СК по Башкирии.

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В основу уголовного дела легли материалы прокуратуры республики. Сообщается, что в производстве главного следственного управления МВД по РБ находилось уголовное дело о мошенничестве в отношении сотрудников ООО "ДрайвАвто" при продаже автомобилей в автосалоне "КамаАвтоТорг", которые причинили ущерб более 248 гражданам на сумму более 35 миллионов рублей. В ходе следствия по этому делу на 42 автомобиля наложили арест, признали их вещественными доказательствами. Однако в декабре 2019 года начальник отдела МВД изъял у подчиненного уголовное дело и принял к своему производству.

По версии следствия, подозреваемый злоупотребил своими должностными полномочиями, когда удовлетворил ходатайство адвоката сторонней компании, представившей документы о якобы наличии у нее прав собственности на арестованные автомобили, отменил наложенный арест и выдал ранее изъятые паспорта транспортных средств. В итоге 27 из 42 автомобилей на общую сумму свыше 19 миллионов рублей были проданы различным юридическим и физическим лицам.

- В результате преступных действий подозреваемого существенно нарушены права и законные интересы потерпевших по уголовному делу, в связи с утратой имущества, за счет которого подлежит возмещению причиненный преступлением ущерб, - уточнили в СК.

Фото: iStock
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Между тем прокуратура республики проверила соответствие доходов и расходов полицейского и его семьи. И выявила, что в 2016 и 2018 годах он вместе с супругой приобрел на неустановленные доходы коттедж площадью 320,9 квадратных метра и земельный участок в селе Чесноковка, а также квартиру в элитном доме в Уфе и два автомобиля бизнес-класса - общей стоимостью более 18 миллионов рублей.

При этом недвижимость и транспорт были оформлены на близких родственников супругов, которые, как показала проверка, не обладали такими финансовыми возможностями. В связи с этим прокуратура Башкирии предъявила иск об обращении жилого дома с земельным участком в доход Российской Федерации и взыскании стоимости реализованных автомобилей и квартиры.

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что в отношении сотрудника проведена служебная проверка, материалы которой направлены в СК.

- Если вина сотрудника будет подтверждена, он будет привлечен к установленной законом ответственности, - уточнили в региональном МВД.

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