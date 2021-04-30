Красноярский СК рассказал, как школьница отбилась от похитителя

Уголовное дело о похищении малолетней возбудил главк Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, проинформировала сегодня пресс-служба ведомства.

По предварительным данным сыщиков, преступление было совершено утром 19 апреля недалеко от дома № 47 по улице Пролетарской в Красноярске. Незнакомец схватил за руку 10-летнюю девочку и попытался силой увести ее, направляясь в сторону гаражного массива.

Школьнице удалось ударить мужчину в глаз, и злоумышленник ослабил хватку. Девочка воспользовалась этим, вырвалась и убежала.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают личность преступника.