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30.04.2021 15:24
Рубрика: Экономика

Трутнев назвал размер бюджетных инвестиций в курорты Северного Кавказа

Текст: Алексей Дуэль

Государственные инвестиции на развитие курортов Северного Кавказа составят около 60 млрд рублей. Об этом вице-премьер Юрий Трутнев сообщил журналистам по окончании совещания по развитию туризма в Северо-кавказском федеральном округе.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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"Я думаю, дополнительные бюджетные инвестиции надо ограничивать суммой 20-25 млрд рублей, этого достаточно для создания стартовых условий, - сказал Юрий Трутнев. - То есть, вместе с уже вложенными 36 млрд рублей общий объем составит около 60 млрд рублей".

На эти деньги, считает вице-премьер, должны быть построены дороги, подведены коммуникации, созданы условия, при которых инвесторам будет выгодно вкладывать деньги в курорты, расположенные рядом с Эльбрусом, Чегетом, Казбеком и другими вершинами Кавказского хребта.

Общий объем финансирования, которое потребуется привлечь для вывода курортов Северного Кавказа на мировой уровень, Юрий Трутнев оценил в сотни миллиардов рублей.

"Не хочу называть больше плановые цифры, мы будем заниматься развитием каждого курорта, - объяснил зампред правительства. - По каждому будем разбираться в том, какие нужны инвестиции из федерального бюджета, на какие вложения от инвесторов мы можем рассчитывать. Этот механизм работает в геометрической прогрессии - как только возникает определенный объем инфраструктуры, последующие вложения начинают расти. Но самая сложная инвестиция - стартовая. Мы ее берем на себя и создаем все условия, чтобы инвесторам было выгодно вкладываться в эти проекты".

Вице-премьер поручил Минэкономразвития разработать прозрачный и эффективный механизм привлечения инвестиций, минимизирующий затраты федерального бюджета и гарантирующий строительство всесезонных рекреационных центров мирового уровня. При этом приоритет при выделении участков для строительства гостиниц, ресторанов, прав на использование уже созданной за счет государства инфраструктурой должны получить инвесторы, готовые большую часть работы провести за счет собственных ресурсов, уточнил Юрий Трутнев.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Чтобы освободить места для строительства туристических объектов в горных курортах власти планируют избавиться от незаконно построенных объектов, предупредил вице-премьер.

Юрий Трутнев обратил внимание и на необходимость обновления инфраструктуры здравниц Кавказских минеральных вод. По его оценке, многие гостиницы остались нам в наследство от СССР и сейчас уже не соответствуют ожиданиям туристов.

"Сейчас пандемия, люди сократили поездки в другие страны, их деньги тоже остаются в стране, - заключил Юрий Трутнев. - Это дает возможность для реализации многих проектов, в том числе в сфере туризма".

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