Из-под обвала на мурманском руднике достали двух человек

По факту обвала на горно-обогатительном комбинат "Олений ручей" в Мурманской области возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушении правил безопасности при ведении горных работ). Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в региональном СК.

По сообщениям ТАСС, из-под завалов извлекли двух человек, один из них не подает признаки жизни.

Около 7.00 в руднике произошел обвал горной породы в результате образовавшегося закола. В руднике продолжают работать горноспасательные подразделения, отметили в МЧС по Мурманской области.

ГОК "Олений ручей" расположен на месторождении апатит-нефелиновых руд в Хибинах и относится к АО "Северо-Западная фосфорная компания. Работы ведутся в открытом карьере и подземном руднике, который начал действовать в 2018 году.