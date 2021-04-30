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30.04.2021 12:34
Рубрика: Происшествия

В Петербурге конфликт гидов по крышам закончился дракой со стрельбой

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге не поладили два организатора нелегальных экскурсий по крышам. Их конфликт закончился дракой со стрельбой из газового пистолета.

В Петербурге задержан мужчина, устроивший стрельбу в видеотрансляции

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, молодые люди не поделили крышу дома на улице Восстания, 51. Юноши 18 и 19 лет встретились у входа в парадную. Между ними возникла совместная перепалка, которая переросла в драку. В какой-то момент младший участник конфликта достал газовый пистолет и выстрелил в своего оппонента. 19-летний петербуржец с ранением щеки госпитализирован. В ночь на 30 апреля он сообщил о произошедшем в полицию.

В отношении стрелявшего составлен протокол по административной статье "мелкое хулиганство". Кроме того, решается вопрос о привлечении к ответственности обоих участников инцидента - за организацию подпольных экскурсий.

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