В Петербурге начали делать прививки от COVID-19 при выписке из больниц

В Петербурге началась вакцинация от коронавирусной инфекции при выписке из стационаров, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

Первым пациентам сделали прививки в городской больнице №33 в Колпино. В дальнейшем вакцинация будет доступна и в ряде других стационаров города.

Прививки делают по желанию и при отсутствии противопоказаний. В комздраве отмечают, что в первую очередь вакцинация при выписке рассчитана на пациентов, которые ложились в больницу из-за обострений хронических болезней и прошли курс лечения.

Каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Пациентам, которые не имеют противопоказаний и не переболели коронавирусной инфекцией в последние месяцы будет предложено сделать прививку. При этом текст на антитела перед вакцинацией сдавать не обязательно.