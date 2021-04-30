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30.04.2021 18:33
Рубрика: Происшествия

В руднике Заполярья завершены поисковые работы после обрушения

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В подземном руднике ГОК "Олений ручей" Мурманской области, где произошел обвал горной породы, завершены поисковые работы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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В ходе поиска спасатели нашли двоих рабочих, один из которых погиб, а второй практически не пострадал.

- Выживший рабочий выведен на поверхность. Его состояние удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждается. Угрозы жизни и здоровью для других рабочих нет, - отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении горных работ). Следственные органы производят выемку документации, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

Информация об обвале на подземном руднике поступила 30 апреля в 07.30 утра. Предположительно, при взрывных работах на руднике образовался закол, который спровоцировал обрушение горной породы. В спасательных работах участвовали 16 человек и четыре единицы техники.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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