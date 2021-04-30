На Кубани застройщиков осудили за обман более тысячи человек

Советский районный суд столицы Кубани огласил приговор трем застройщикам, обманувшим более тысячи дольщиков. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Фигуранты с 2012 по 2017 год организовали преступное сообщество с целью получения денег обманом за счет привлечения средств для строительства ЖК "Кино", расположенного в Краснодаре по улице Уральской, 100.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, застройщики привлекли деньги 1087 дольщиков на общую сумму 754 миллиона рублей. Кроме того, двое обвиняемых легализовали похищенные у дольщиков 58 миллионов рублей для строительства гостиницы "Утесов" в Анапе. Кстати, четвертый представитель застройщика находится в розыске.

По информации пресс-службы следственного управления СК по Краснодарскому краю, в целях возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, следствием наложен арест на объекты недвижимости и автомобили на общую сумму свыше 488 миллионов рублей.

Также, по данным следствия, подсудимые уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 38 миллионов рублей, а заработная плата их сотрудникам не выплачивалась более двух месяцев.

В результате одному из застройщиков назначили наказание в виде семи лет лишения свободы, второму - 5,5 года, а третьему - пять лет в колонии общего режима. Кроме того, осужденные выплатят штраф в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.