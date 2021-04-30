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30.04.2021 17:03
Рубрика: Происшествия

В Ростове один из закрытых рынков заработал в районе старого аэропорта

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)

Торговая овощная площадка начала работать на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону вместо закрытого овощного рынка в Аксайском районе Ростовской области.

Фото: Елена Гриценко/РГ
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Как информирует правительство региона, уже оборудовано 875 торговых мест, в перспективе их количество планируется увеличить до 1400. Территория частично оснащена необходимой инфраструктурой. Обеспечено водоснабжение, подключение электроэнергии, охрана ярмарочной площадки.

По словам первого заместителя губернатора Виктора Гончарова, это временное решение, на территории старого ростовского аэропорта планируется другая застройка,

Напомним, что в апреле был арестован глава Аксайского района Виталий Борзенко и еще несколько предпринимателей. Возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества или участии в нем, мошенничестве, злоупотреблении полномочиями. Работа нескольких рынков была приостановлена. Так, на торговую площадку "Овощной" в Аксайском районе был наложен запрет на торговую деятельность.

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