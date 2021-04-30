Тренировку воздушного парада над Ростовом показали из кабины Су-34

В Ростове-на-Дону прошла тренировка воздушного парада на праздновании Дня Победы. Над исторической частью города пролетели 45 самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Тренировочный полет летчики снимали на видео из кабины Су-34.

Истребители-бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24 и перехватчики Су-27 и Су-30СМ пролетели в парадном строю на высоте 200-300 метров с минимально допустимой скоростью 600 километров в час. О предстоящем праздновании 9 мая ростовчанам также напомнили самолеты военно-транспортной авиации Ту-134, Ан-26, Ан-12 и Л-410.

Отдельного внимания удостоились экипажи вертолетов Ми-26, Ми-8АМТШ "Терминатор", Ми-35М, Ми-28НМ "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор". Машины армейской авиации шли на высоте 160-400 метров со скоростью от 80 до 180 километров в час.

"Экипажи самолетов и вертолетов для парада составлены только из высококлассных специалистов, имеющих высокий уровень летного мастерства и классной квалификации", - подчеркнули в пресс-службе ЮВО.

Напомним, что 9 мая на Театральной площади Ростова-на-Дону пройдет военный парад. В нем примут участие 3147 военнослужащих. В составе механизированной колонны пройдут 63 единицы военной техники. Колонну техники возглавили легендарные танк Т-34 и реактивная установка БМ-13 "Катюша".

Всего в День Победы на юге России и Северном Кавказе военные парады пройдут в Волгограде, Керчи, Новороссийске, Севастополе, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.