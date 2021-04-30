В Челябинске горячую воду в домах отключат позднее из-за погоды

Традиционные гидравлические испытания в Челябинске в этом году начнутся позже обычного. До сих пор их начинали сразу после завершения отопительного сезона. Однако в этом году перенесли на 25 мая из-за неустойчивой погоды, сообщили на сайте теплоснабжающей компании.

- Испытания пройдут в шесть этапов, каждый из которых традиционно займет около двух недель, - пояснили в компании. - Первый этап пройдет с 25 мая по 8 июня, второй - с 15 по 29 июня, третий - с 6 по 20 июля, четвертый - с 13 по 27 июля, пятый - с 27 июля по 10 августа и шестой - с 11 по 25 августа. Подробная информация о перечне жилых домов и учреждений, попавших под отключение в связи с испытаниями будет размещена в ближайшее время.

28 апреля в Челябинске завершили отопительный сезон. С этого дня организации всех форм собственности должны обеспечить переход системы теплоснабжения на летнюю схему.

Кстати, уже с завтрашнего дня синоптики обещают резкое потепление - до плюс 19 градусов по Цельсию.