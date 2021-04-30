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30.04.2021 10:19
Рубрика: Общество

В Челябинске в канун Дня Победы откроют "Стену памяти"

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

На Южном Урале в этом году возродят проект "Стена памяти". На стендах вдоль Бульвара Славы в Челябинске и городской площади в Кусе разместят фото из архивов семей участников Великой Отечественной Войны, сообщили в городской администрации.

Фото: Городская дума города Калуги
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- Специалисты уже приступили к монтажу несущих конструкций, а официальное открытие экспозиций под открытым небом состоится 7 мая, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Она будет работать до конца месяца.

Фотографии фронтовиков собирают при помощи сайта pomni.is74.ru. Он работает круглосуточно уже на протяжении 11 лет. Сегодня уникальный фотобанк содержит более 155 тысяч снимков, на портале представлены порядка 50 тысяч реальных историй. Шанс дать своему герою возможность "заговорить и рассказать" свою историю есть у каждого. Для этого достаточно следовать простой инструкции на портале.

Каждый день рядом с фотографиями будут звучать рассказы от первого лица о судьбах участников Войны, записанные известными людьми и простыми горожанами. А 9 мая состоится вечер со свечами. В 21.00 их зажгут все, кто пришел почтить память о близких, прошедших военные годы. Среди фотографий зазвучат аудиоистории и пронзительный реквием.

Напомним, проект "Стена Памяти" действует в Челябинске с 2010 года. У него - особая миссия: собрать неподдельную хронику Великой Победы и не дать ее исказить.

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