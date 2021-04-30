В Курганском госуниверситете откроют военный учебный центр

При Курганском государственном университете планируют запустить военный учебный центр. С просьбой об открытии в этом Зауральском вузе центр обратился к министру обороны Сергею Шойгу студент Андрей Кучин на конференции в подмосковной Кубинке.

Он рассказал, что обращается к главе военного ведомства от лица многих парней из Зауралья. Он рассказал, что если учебный центр откроется, то молодые люди останутся учиться дома, что пойдет на пользу и университету, и предприятиям Зауралья, и всей Курганской области.

Сергей Шойгу и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков поддержали инициативу студента и ректора Курганского государственного университета Надежды Дубив.