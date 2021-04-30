Указ губернатора города Севастополя от 29 апреля 2021 года № 44-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV)", от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 03.04.2020 № 10 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 13.04.2020 № 11 "О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 07.07.2020 № 18 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", от 15.07.2020 № 21 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 27.07.2020 № 22 "О внесении изменений в постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 и от 30.03.2020 № 9", от 18.09.2020 № 27 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", от 21.12.2020 № 43 "Об обеспечении режима изоляции лиц, прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в целях предотвращения распространения COVID-19", от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16", от 09.04.2021 № 12 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 16.04.2021 № 13 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 14.08.2014 № 62-ЗС "О защите населения и территории города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2014 № 68 "Об утверждении Положения о Севастопольской городской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", с учетом Методических рекомендаций 3.1/2.1.0231-21. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Изменения № 2 в МР 3.1/2.1.0205-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 11.02.2021, постановлений Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.06.2020 № 5, от 14.07.2020 № 6 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.06.2020 № 5", от 16.07.2020 № 7 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.06.2020 № 5", от 30.10.2020 № 98 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.06.2020 № 5" и предложений Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю о дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) от 30.09.2020 № 82-10-03/05-16653-20, от 27.10.2020 № 82-00-02/05-18180-2020, от 18.11.2020 № 82-00-03/05-19495-2020, от 22.04.2021 № 82-00-04/05-5285-2021 в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Севастополя постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 2 цифры "30.04.2021" заменить цифрами "31.05.2021".

1.2. В абзаце первом пункта 3 цифры "30.04.2021" заменить цифрами "30.06.2021".

1.3. Пункты 5, 7, 8 признать утратившими силу.

1.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Обязать прибывающих в город Севастополь с территории иностранного государства, в том числе транзитом:

1) иностранных граждан и лиц без гражданства при пересечении Государственной границы Российской Федерации обеспечить наличие при себе медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, а также обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации в пунктах пропуска.

При этом иностранные граждане - студенты обязаны пройти обследование на COVID-2019 методом ПЦР дважды - не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации и в течение 72 часов после въезда на территорию Российской Федерации. Допуск к учебному процессу возможен только при наличии двух отрицательных результатов обследования на COVID-2019.

До получения результатов лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР лицам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, соблюдать режим самоизоляции по месту пребывания.

Медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР, полученные до и после въезда на территорию Российской Федерации, могут быть представлены на русском или английском языке.

В случае невозможности представить медицинский документ на русском или английском языке допускается его представление на официальном языке государства регистрации организации, выдавшей такой медицинский документ, с переводом на русский язык, верность которого засвидетельствована консульским должностным лицом Российской Федерации;

2) граждан Российской Федерации (за исключением членов экипажей морских и речных судов, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения):

- при пересечении Государственной границы Российской Федерации обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации в пунктах пропуска через границу. В целях оперативного прохождения санитарно-карантинного контроля обеспечить заполнение анкеты в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru) в разделе "Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию" (https://www.gosuslugi.ru/394604) до прибытия в Российскую Федерацию;

- в течение трех календарных дней после прибытия на территорию Российской Федерации пройти лабораторное исследование на COVID-2019 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования на Едином портале государственных и муниципальных услуг, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/1).

До получения результатов лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР соблюдать режим самоизоляции по месту жительства (пребывания);

3) граждан Российской Федерации, прибывающих до 1 мая 2021 г. включительно из Турецкой Республики и Объединенной Республики Танзания, обеспечить выполнение требований, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, а также пройти повторное лабораторное исследование на COVID-2019 методом ПЦР в срок до пяти календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР путем их размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/1).

Интервал между первым и повторным лабораторными исследованиями на COVID-2019 методом ПЦР должен составлять не менее суток;

4) граждан Российской Федерации, прибывающих после 1 мая 2021 г. из зарубежных стран, обеспечить выполнение требований, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, а также пройти повторное лабораторное исследование на COVID-2019 методом ПЦР в срок до пяти календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР путем их размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/1).

Интервал между первым и повторным лабораторными исследованиями на COVID-2019 методом ПЦР должен составлять не менее суток;

5) лиц, прибывающих из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, обеспечить изоляцию по месту жительства (пребывания) на срок 14 календарных дней со дня их прибытия. При отсутствии возможности изоляции на дому или по месту пребывания данные лица подлежат медицинскому наблюдению в условиях обсерватора.".

1.5. Пункт 101 изложить в следующей редакции:

"101. Рекомендовать гражданам, состоящим на диспансерном учете в медицинских организациях города Севастополя по заболеваниям, перечень которых утвержден приказом Департамента здравоохранения города Севастополя от 29.10.2020 № 1165 "Об утверждении перечня заболеваний, влекущих риск тяжелого течения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 и требующих соблюдения режима самоизоляции", в том числе беременным женщинам, официально стоящим на учете по беременности в медицинских организациях города Севастополя, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания), в том числе в жилых и садовых домах, принимать меры предосторожности (использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и рук).

Лица, указанные в настоящем пункте, вправе оформить листок нетрудоспособности в порядке, установленном приказом Департамента здравоохранения города Севастополя от 29.10.2020 № 1165 "Об утверждении перечня заболеваний, влекущих риск тяжелого течения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 и требующих соблюдения режима самоизоляции" (с изменениями от 30.10.2020 № 1169).".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор города Севастополя М.В.Развожаев







