Постановление правительства Санкт-Петербурга от 29 апреля 2021 года № 251 "О введении временного ограничения движения транспортных средств на Крестовский о-в в Санкт-Петербурге в период проведения матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009 № 1593"

В соответствии со статьей 30 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", подпунктом 7 пункта 2 статьи 2 Закона Санкт-Петербурга от 29.06.2011 № 434-89 "О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам в Санкт-Петербурге и внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.03.2012 № 272 "О порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального значения в Санкт-Петербурге" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Ввести в дни проведения матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года (далее - матчи) временное ограничение движения транспортных средств на автомобильных дорогах регионального значения в Санкт-Петербурге:

1.1. С 00.00 до 24.00 - 12 июня и 21 июня 2021 года.

1.2. С 00.00 до 03.00 - 13 июня и 22 июня 2021 года.

1.3. С 00.00 до 24.00 - 14 июня, 16 июня, 18 июня, 23 июня и 2 июля 2021 года.

2. Установить перечень автомобильных дорог регионального значения в Санкт-Петербурге, на которых вводится временное ограничение движения транспортных средств в дни проведения матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года (далее - Перечень), согласно приложению.

3. Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности:

3.1. Совместно с Комитетом по информатизации и связи с 11 мая по 1 июля 2021 года организовать выдачу пропусков владельцам транспортных средств, проживающим или осуществляющим трудовую либо хозяйственную деятельность на Крестовском о-ве в Санкт-Петербурге, на движение по автомобильным дорогам регионального значения в Санкт-Петербурге, на которых вводится временное ограничение движения в соответствии с Перечнем, в структурных подразделениях Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" - секторе 1 и секторе 2 многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Петроградского района Санкт-Петербурга.

3.2. До 05.05.2021 разработать административный регламент по предоставлению государственной услуги по выдаче пропусков владельцам транспортных средств, проживающим или осуществляющим трудовую либо хозяйственную деятельность на Крестовском о-ве в Санкт-Петербурге, на период проведения матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.

3.3. Совместно с Комитетом по транспорту обеспечить временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального значения в Санкт-Петербурге в соответствии с Перечнем посредством установки соответствующих дорожных знаков или иными техническими средствами организации дорожного движения, распорядительно-регулировочными действиями, а также совместно с Комитетом по транспорту и администрацией Петроградского района Санкт-Петербурга информировать пользователей такими автомобильными дорогами.

4. Комитету по транспорту:

4.1. Изменять организацию движения наземного пассажирского маршрутного транспорта общего пользования в дни проведения матчей.

4.2. Информировать жителей Санкт-Петербурга об установленных маршрутах регулярных перевозок наземного пассажирского маршрутного транспорта общего пользования и расписании движения по указанным маршрутам регулярных перевозок.

5. Комитету по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями оказать содействие в реализации мероприятий, предусмотренных в пункте 3.3 постановления, в том числе путем определения добровольцев (волонтеров), владеющих английским языком, подобранных для обеспечения проведения матчей.

6. Установить, что временное ограничение движения транспортных средств не распространяется на транспортные средства:

6.1. Экстренных и оперативных служб (в том числе полиции, пожарных служб, иных экстренных и оперативных служб, служб скорой помощи, иных медицинских транспортных средств с включенной сиреной), имеющих цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы.

6.2. Специализированных дорожных предприятий и иных организаций, на которые возложены обязательства по уборке автомобильных дорог и иных территорий улично-дорожной сети Санкт-Петербурга.

6.3. Владельцы которых проживают или осуществляют трудовую либо хозяйственную деятельность на Крестовском о-ве в Санкт-Петербурге (при наличии пропуска, выданного Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности).

7. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009 № 1593 "О некоторых мерах по повышению качества предоставления государственных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге", дополнив приложение № 1 к постановлению пунктом 5.66 следующего содержания:

8. Пункт 5.66 приложения № 1 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009 № 1593 "О некоторых мерах по повышению качества предоставления государственных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге" действует до 01.07.2021 включительно.

9. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Пикалёва В.И. и вице-губернатора Санкт-Петербурга Соколова М.Ю. по принадлежности вопросов.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов





Приложение к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 29.04.2021 года № 251





Перечень автомобильных дорог регионального значения в Санкт-Петербурге, на которых вводится временное ограничение движения транспортных средств в дни проведения матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года

1. Батарейная дор.

2. Белосельский пер.

3. Бодров пер.

4. Велосипедная аллея.

5. Вязовая ул.

6. Гребная ул.

7. Депутатская ул.

8. Динамовская ул.

9. Еленинская ул.

10. Кемская ул.

11. Кемский пер.

12. Константиновский пер.

13. Константиновский пр.

14. Крестовский пр.

15. Морской пр.

16. наб.Гребного кан.

17. наб.Мартынова.

18. Ольгина ул.

19. Петроградская ул.

20. Прожекторная ул.

21. пр.Динамо.

22. Рюхина ул.

23. ул.Савиной

24. Северная дор.

25. Солнечная ул.

26. Спортивная ул.

27. Теннисная аллея.

28. ул.Вакуленчука.

29. Футбольная аллея.

30. Эсперов пер.

31. Эсперова ул.

32. Южная дор.

33. Юризанская ул.







