Китай: США необходимо остановить опасную тенденцию растущего противостояния

В своем выступлении он сказал, что Соединенные Штаты "должны поддерживать сильное военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе" и "выполнять свои обязательства по защите прав человека и свободы"．

"Конкуренция, сотрудничество, конфронтация" - такой способ общения с Китаем неоднократно подчеркивала администрация Байдена. Очевидно, что на "конфронтацию" приходится более значительная доля, в этой области администрация Байдена продолжает и корректирует политику своего предшественника. То, что он продолжает, - это стратегическая цель, которую Вашингтон уже сформировал, чтобы сдерживать Китай, и идеологическая конфронтация, инициатором которой выступал Майк Помпео и другие американские политики. То, что он корректирует, - не что иное, как средства и методы борьбы с Китаем. Это заметно проявляется в обновлении позиции "многосторонности", что на самом деле является привлечением союзников для создания "круга сдерживания Китая".

Администрация Байдена рассматривает Китай как "самого большого конкурента Соединенных Штатов". Конфронтационные меры, принятые администрацией Байдена, даже усиливались, по сравнению с его предшественником. Политика новой администрации Соединенных Штатов в отношении Китая не изменилась.

Сложившаяся ситуация - не есть случайность. В январе этого года, когда новое правительство США вступило в должность, аналитики полагали, что дальнейшее отношение Америки к Китаю не станет лучше. Вашингтон все-таки выбрал ошибочную позицию по отношению к Пекину, не одобряя мирное развитие Китая и продолжая настаивать на "китайской угрозе". Ошибочные суждения опасны не только для самого Вашингтона, но и для мира в целом.

Сингапурский дипломат и ученный Кишоре Махбубани в недавней статье отметил, что продолжение реализации внешней политики периода Д. Трампа в адрес Китая приведет к ослаблению США, а непрерывному росту Китая. Другие страны с легкостью займут место США и будут развивать сотрудничество с Китаем.

Китай поставил себе цель улучшить качество жизни народа, и не намерен бросать кому-либо вызов или ущемлять авторитет. Вашингтону необходимо остановить опасную тенденцию растущего противостояния и вернуться к двухстороннему сотрудничеству и здоровой конкуренции с Пекином.