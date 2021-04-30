Китай: США необходимо остановить опасную тенденцию растущего противостояния

Новости

Опубликован список дежурных нотариальных контор в Москве на праздники 17:20
На ВДНХ наградили победителей Космического диктанта 17:14
Американка продала свое цифровое изображение за 495 тысяч долларов 17:11
Банк России выпустит памятные монеты к Евро-2020 17:10
МИД РФ объяснил сокращение услуг посольства США нежеланием работать 17:10
Ходатайство об избрании запрета действий адвокату Павлову поступило в суд 16:58
Курц предложил Путину провести встречу с Байденом в Вене 16:51
Бастрыкин велел доложить о расследовании тройного убийства во Владивостоке 16:41
Силуанов: Аграрии при господдержке не должны повышать цены внутри страны 16:33
Главы Киргизии и Таджикистана договорились о деэскалации конфликта 16:30
РЖД запустили поезда "Ласточка" между Москвой и Минском 16:28
В Курганском госуниверситете откроют военный учебный центр 16:13
Турция зарегистрировала вакцину "Спутник V" 16:06
В Петербурге начали делать прививки от COVID-19 при выписке из больниц 16:00
МИД Украины осудил марш неонацистов в Киеве 15:59
В детской поликлинике Петербурга избили педиатра 15:52
"Ак Барс" продлил контракт с главным тренером Квартальновым 15:48
В Варшаве назвали непреднамеренным нарушение границ Беларуси польскими ВВС 15:44
Госэкспертиза одобрила документацию по строительству трассы Москва-Казань 15:39
Число погибших из-за конфликта на границе граждан Киргизии растет 15:38
Под Курском спиртзавод оштрафуют за сброс отходов 15:25
Трутнев назвал размер бюджетных инвестиций в курорты Северного Кавказа 15:24
Первый лжесвидетель по делу Ефремова получил год исправительных работ 15:18
Киев перестал пускать людей через КПП "Станица Луганская" 15:14
Собянин открыл сезон фонтанов в Москве 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пасха 2021: когда святить яйца, куличи и зачем? Что делать нельзя
Пасха 2021: когда святить яйца, куличи и зачем? Что делать нельзя
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
30.04.2021 15:56
Рубрика: В мире

Китай: США необходимо остановить опасную тенденцию растущего противостояния

Президент США Джо Байден 28 апреля выступил с речью в Конгрессе по случаю 100 дней после вступления в должность президента страны. При этом, говоря об отношениях с Китаем, Джо Байден обвинял КНР в так называемом "проведении несправедливой торговой политики", сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Вашингтону необходимо вернуться к двухстороннему сотрудничеству и здоровой конкуренции с Пекином. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Вашингтону необходимо вернуться к двухстороннему сотрудничеству и здоровой конкуренции с Пекином. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Вашингтону необходимо вернуться к двухстороннему сотрудничеству и здоровой конкуренции с Пекином. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В своем выступлении он сказал, что Соединенные Штаты "должны поддерживать сильное военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе" и "выполнять свои обязательства по защите прав человека и свободы"．

"Конкуренция, сотрудничество, конфронтация" - такой способ общения с Китаем неоднократно подчеркивала администрация Байдена. Очевидно, что на "конфронтацию" приходится более значительная доля, в этой области администрация Байдена продолжает и корректирует политику своего предшественника. То, что он продолжает, - это стратегическая цель, которую Вашингтон уже сформировал, чтобы сдерживать Китай, и идеологическая конфронтация, инициатором которой выступал Майк Помпео и другие американские политики. То, что он корректирует, - не что иное, как средства и методы борьбы с Китаем. Это заметно проявляется в обновлении позиции "многосторонности", что на самом деле является привлечением союзников для создания "круга сдерживания Китая".

Администрация Байдена рассматривает Китай как "самого большого конкурента Соединенных Штатов". Конфронтационные меры, принятые администрацией Байдена, даже усиливались, по сравнению с его предшественником. Политика новой администрации Соединенных Штатов в отношении Китая не изменилась.

Сложившаяся ситуация - не есть случайность. В январе этого года, когда новое правительство США вступило в должность, аналитики полагали, что дальнейшее отношение Америки к Китаю не станет лучше. Вашингтон все-таки выбрал ошибочную позицию по отношению к Пекину, не одобряя мирное развитие Китая и продолжая настаивать на "китайской угрозе". Ошибочные суждения опасны не только для самого Вашингтона, но и для мира в целом.

Сингапурский дипломат и ученный Кишоре Махбубани в недавней статье отметил, что продолжение реализации внешней политики периода Д. Трампа в адрес Китая приведет к ослаблению США, а непрерывному росту Китая. Другие страны с легкостью займут место США и будут развивать сотрудничество с Китаем.

Китай поставил себе цель улучшить качество жизни народа, и не намерен бросать кому-либо вызов или ущемлять авторитет. Вашингтону необходимо остановить опасную тенденцию растущего противостояния и вернуться к двухстороннему сотрудничеству и здоровой конкуренции с Пекином.

Россия - Китай: события и комментарии В мире Восточная Азия Китай В мире США Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Курц предложил Путину провести встречу с Байденом в Вене
Турция зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Песков: Сокращение январских праздников не обсуждается
Главы Киргизии и Таджикистана договорились о деэскалации конфликта
В Варшаве назвали непреднамеренным нарушение границ Беларуси польскими ВВС