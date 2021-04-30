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30.04.2021 17:11
Рубрика: В мире

Российских учителей перевели в безопасное место

Текст: Елена Новоселова
Три человека, работавшие в школе приграничного с Киргизской Республикой села Хистеварз (Гафуровский район), эвакуированы в безопасный район. Учителя временно размещены в городе Худжант, им оказывается всесторонняя поддержка, и при нормализации обстановки они вернутся к местам постоянного проживания и своей работе.

Минпросвещения РФ совместно с МИД также взяло на особый контроль ситуацию с 29 другими педагогами, которые находятся в Киргизии и работают в городе Ош, вдали от киргизско-таджикской границы. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Фото: AP Photo
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Россия продолжит следить за развитием ситуации. С учетом первостепенной важности сохранения жизни и здоровья российских учителей, выполняющих гуманитарную миссию, в случае ухудшения обстановки и дальнейшей эскалации конфликта российская сторона выражает готовность в кратчайшие сроки обеспечить их эвакуацию.

Справка "РГ"

С 2017 года Минпросвещения России совместно с Министерством образования и науки Республики Таджикистан при поддержке МИД России и Россотрудничества реализуется гуманитарный проект "Российский учитель за рубежом".

Деятельность преподавателей привела к росту уровня владения русским языком и общей успеваемости среди иностранных обучающихся, что в том числе выражается в увеличении количества призеров олимпиад по русскому языку и другим предметным дисциплинам.

В 2020/21 учебном году в соответствии с официальной заявкой Министерства образования и науки Республики Таджикистан 50 российских учителей русского языка, литературы, физики, математики, химии, биологии и географии осуществляют педагогическую деятельность в 22 образовательных организациях в городах Душанбе, Гиссар, Хорог, Худжант, Бохтар, Куляб и Вахдат, в Аштском, Дангаринском, Раштском, Спитаменском, Гафуровском районах и районе Кушониён.

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