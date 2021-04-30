В США подсчитали число зрителей первого обращения Байдена к Конгрессу

Обращение президента США Джо Байдена к Конгрессу, посмотрели почти 27 миллионов (26,9 млн) американцев, сообщает издание Deadline со ссылкой на данные исследовательской службы Nielsen.

Выступление главы государства смотрели зрители 16 вещательных студий и сетей кабельного телевидения. Большую часть аудитории - 18,5 миллиона человек - составили люди старше 55 лет, приводит подробности РИА Новости.

На фоне общего снижения количества зрителей масштабных и важных мероприятий по телевидению, обращение Байдена было одним из наименее просматриваемых первых обращений президентов к Конгрессу за последние годы. Байден выступал чуть больше часа. За это время он представил широкий план по восстановлению экономики США после эпидемии коронавируса, а также обозначил внешнеполитические задачи.

По сравнению с обращением 2017 года экс-президента США Дональда Трампа, собравшего 47,7 миллиона американцев у экранов, аудитория Байдена в количественном отношении упала на 47%.