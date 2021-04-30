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Рубрика: В мире

В США задержаны похитители двух французских бульдогов Леди Гага

Текст: Максим Макарычев

Пять человек арестованы в США за кражу двух французских бульдогов, принадлежащих американской певице Леди Гага. В феврале злоумышленники выстрелили собаководу Райану Фишеру в грудь и украли двух питомцев звезды - Коджи и Густава. Фишеру пришлось удалить часть легкого, но он уже покинул больницу.

Фото: JIM WATSON / AFP
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В полиции Лос-Анджелеса подтвердили NBC News арест пяти человек, четверо из которых являются членами местной преступной группировки. Джеймс Джексон, Джейлин Уайт и Лафайет Уэйли (18, 19 и 27 лет соответственно) обвиняются в покушении на убийство и ограблении. А 40-летнему Гарольду Уайту и 50-летней Дженнифер Макбрайд предъявлены обвинения в соучастии в покушении на убийство. Макбрайд вернула собак в полицию через два дня после кражи, после того как Леди Гага объявила о вознаграждении в размере 500 тысяч долларов.

Нападавшие не знали, что Фишер работал на Леди Гагу, настоящее имя которой Стефани Джерманотта. Но они знали про "огромную ценность данной породы". Фишер выгуливал четвероногих в жилом районе Голливуда ночью, когда злоумышленники подъехали на машине и напали на него.

Между тем

Полиция Нью-Йорка (NYPD) заявила, что прекратит использование собак-роботов после недавних протестов. Контракт с компанией Boston Dynamics, который оценивается в 94 тысячи долларов, расторгнут.

Фото: YouTube
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Полиция тестировала одну из машин с прошлого года, надеясь, что такие устройства помогут "спасти жизни, защитить людей и офицеров". Но последовала негативная реакция общества. Видео о том, как робот-собака попадает в заложники и патрулирует улицы, стало вирусным.

Некоторые американцы заявили, что робот-собака напоминает животное из сериала "Черное зеркало". В одном из эпизодов главные герои пытаются убежать от жестоких четвероногих роботов, информирует ВВС.

В мире США

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