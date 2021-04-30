В Варшаве назвали непреднамеренным нарушение границ Беларуси польскими ВВС

Командование вооруженных сил Польши признало факт нарушения границ Беларуси вертолетом Ми-24 польских ВВС, но назвало его непреднамеренным. Об этом говорится на странице командования в социальной сети Twitter.

"29 апреля в ночное время при выполнении штатных задач по патрулированию воздушного пространства была нарушена государственная граница с Беларусью. Инцидент не был преднамеренным, событие было случайным и недолгим", - отмечается в распространенном сообщении.

Ранее минобороны Беларуси проинформировало, что сегодня ночью было зафиксировано нарушение воздушной границы страны со стороны Польши, в этой связи в ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при польском посольстве.

Отмечается, что это был уже второй случай нарушения границы за последний месяц, однако в прошлый раз (12 апреля) в инциденте было замешано неустановленное воздушное судно. Тогда польская сторона заявила о своей непричастности к инциденту.