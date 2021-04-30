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Вдова Кирка Дугласа, актриса Энн Дуглас умерла в 102 года

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    30.04.2021, 14:28
Текст:   Олег Усков

На 103-м году жизни скончалась вдова легендарного актера Кирка Дугласа и мачеха актера Майкла Дугласа - продюсер и актриса Энн Дуглас (Байднес). Об этом сообщил THR.

Энн скончалась в собственном доме в Беверли-Хиллз 29 апреля, пережив супруга на год - актер умер в феврале 2020-го в возрасте 103 лет, напомним.

Кирк и Энн поженились в 1954-м, годом ранее познакомившись на съемках в Париже, и были вместе 66 лет.

Байденс родилась в Ганновере, Германия, 23 апреля 1919-го. Работала помощником режиссера, в том числе Джона Хьюстона, и на "Отряде", где Кирк выступил постановщиком.

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