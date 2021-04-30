Все регионы прислушались к рекомендации ввести каникулы с 1 по 10 мая

Все российские регионы прислушались к рекомендации Министерства просвещения ввести каникулы между майскими праздниками. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на коллегии ведомства.

- Регионам направлены рекомендации об объявлении каникул, и все регионы здесь максимально прислушались к нашим рекомендациям, - заявил Сергей Кравцов.

Напомним, предложение продлить майские праздники за счет нерабочих дней между ними поступило президенту Владимиру Путину от Роспотребнадзора. Глава государства идею поддержал и подписал соответствующий указ. Это позволит добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.

Минпросвещения направило в регионы рекомендации о том, чтобы школы не работали с 4 по 7 мая, а детские сады открылись только в режиме дежурных групп - для детей тех родителей, кто продолжает работу в эти дни.