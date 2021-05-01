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Актер "Американской истории ужасов" сыграет в новом сериале по DC

Новости
    01.05.2021, 19:22
Текст:   Богдан Бобров

Американский актер Финн Уиттрок, наиболее известный по "Американской истории ужасов", получил главную роль в сериале "Корпус Зеленых фонарей" по DC Comics.

Как пишет Deadline, он воплотит на экране образ Гая Гарднера, бывшего в комиксах основным обладателем кольца силы в 1980-1990 годах. В соответствии с трендами эпохи супергерой тогда представлял из себя пример "маскулинности и гиперпатриотизма", поэтому интересно, насколько переработанным получится персонаж в угоду современным западным требованиям индустрии развлечений.

Фото: kinopoisk.ru
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Отмечается, что события шоу будут разворачиваться на протяжении нескольких эпох на Земле, среди знаковых фигур обещают появление Синестро.

Шоураннером выступит Грег Берланти, ответственный за всю супергеройскую вселенную канала CW, запущенную в 2012 году сериалом "Стрела".

Дата премьеры проекта пока не называется.

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