Актер "Американской истории ужасов" сыграет в новом сериале по DC

Американский актер Финн Уиттрок, наиболее известный по "Американской истории ужасов", получил главную роль в сериале "Корпус Зеленых фонарей" по DC Comics.

Как пишет Deadline, он воплотит на экране образ Гая Гарднера, бывшего в комиксах основным обладателем кольца силы в 1980-1990 годах. В соответствии с трендами эпохи супергерой тогда представлял из себя пример "маскулинности и гиперпатриотизма", поэтому интересно, насколько переработанным получится персонаж в угоду современным западным требованиям индустрии развлечений.

Отмечается, что события шоу будут разворачиваться на протяжении нескольких эпох на Земле, среди знаковых фигур обещают появление Синестро.

Шоураннером выступит Грег Берланти, ответственный за всю супергеройскую вселенную канала CW, запущенную в 2012 году сериалом "Стрела".

Дата премьеры проекта пока не называется.