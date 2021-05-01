Актриса из "Игры престолов" обвинила Мэрилина Мэнсона в изнасиловании

Закат карьеры американского музыканта и актера Мэрилина Мэнсона продолжается безысходными темпами: на него подала в суд 38-летняя английская актриса и модель Эсме Августа Бьянко. "Проститутка Рос" из "Игры престолов" обвинила ММ в изнасиловании и прочих непотребствах. Об этом передает в своем обстоятельном материале Rolling Stone.

Согласно документам (издание публикует копию иска), по утверждению Бьянко, Мэнсон, например, принуждал ее к сексу, предварительно накачиваясь наркотическими препаратами. В качестве даты бесчинств фигурирует точка десятилетней давности - "примерно" май 2011-го.

По воспоминаниям актрисы, Мэнсон насиловал ее, когда та была без сознания, резал ножом, кусал, бил и шлёпал. "Ягодицы, грудь и гениталии г-жи Бьянко были использованы мистером Уорнером (настоящая фамилия ММ - ред.) без согласия истицы", - сформулировано в бумагах.

При этом в материалах дела активно фигурирует и фамилия бывшего менеджера ММ Тони Чиуллу, который, по показаниям Бьянко, нарушил закон о торговле людьми (!), когда перевез ее из Англии в США, "используя мошеннические схемы", c обещаниями обустроить ее карьеру на территории Соединенных Штатов. Обещания выполнены не были: началось всё со съёмок клипа, который так и не вышел, а "фильм ужасов "Фантасмагория" по произведениям Льюиса Кэрролла" снят не был. Вместо этого музыкант использовал несчастную как служанку по дому и секс-куклу.

Мистер Уорнер через своего поверенного всё это категорически опровергает.

Иск в отношении ММ, Чиуллу и его компании Ciulla Management подан в пятницу в окружной суд Калифорнии.

Помимо ИП вы можете знать Бьянко по ролям Феминины в четвертом "Царе скорпионов" и Тары Ак-Вар в "Супергерл".