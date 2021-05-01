Новости

Фото: главную героиню новых "Трансформеров" сыграет темнокожая актриса 30.04.2021
Студия Marvel зазывает россиян на шашлыки в майские праздники 30.04.2021
Вдова Кирка Дугласа, актриса Энн Дуглас умерла в 102 года 30.04.2021
Елизавета Арзамасова ждет ребенка от Ильи Авербуха 30.04.2021
На Украине Моргенштерна сочли "угрозой национальной безопасности" 30.04.2021

Актриса из "Игры престолов" обвинила Мэрилина Мэнсона в изнасиловании

Новости
    01.05.2021, 13:01
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Закат карьеры американского музыканта и актера Мэрилина Мэнсона продолжается безысходными темпами: на него подала в суд 38-летняя английская актриса и модель Эсме Августа Бьянко. "Проститутка Рос" из "Игры престолов" обвинила ММ в изнасиловании и прочих непотребствах. Об этом передает в своем обстоятельном материале Rolling Stone.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Студия Marvel зазывает россиян на шашлыки в майские праздники

Согласно документам (издание публикует копию иска), по утверждению Бьянко, Мэнсон, например, принуждал ее к сексу, предварительно накачиваясь наркотическими препаратами. В качестве даты бесчинств фигурирует точка десятилетней давности - "примерно" май 2011-го.

По воспоминаниям актрисы, Мэнсон насиловал ее, когда та была без сознания, резал ножом, кусал, бил и шлёпал. "Ягодицы, грудь и гениталии г-жи Бьянко были использованы мистером Уорнером (настоящая фамилия ММ - ред.) без согласия истицы", - сформулировано в бумагах.

При этом в материалах дела активно фигурирует и фамилия бывшего менеджера ММ Тони Чиуллу, который, по показаниям Бьянко, нарушил закон о торговле людьми (!), когда перевез ее из Англии в США, "используя мошеннические схемы", c обещаниями обустроить ее карьеру на территории Соединенных Штатов. Обещания выполнены не были: началось всё со съёмок клипа, который так и не вышел, а "фильм ужасов "Фантасмагория" по произведениям Льюиса Кэрролла" снят не был. Вместо этого музыкант использовал несчастную как служанку по дому и секс-куклу.

Мистер Уорнер через своего поверенного всё это категорически опровергает.

Иск в отношении ММ, Чиуллу и его компании Ciulla Management подан в пятницу в окружной суд Калифорнии.

Помимо ИП вы можете знать Бьянко по ролям Феминины в четвертом "Царе скорпионов" и Тары Ак-Вар в "Супергерл".

Новости

Вышел трейлер сериала Netflix про мальчика с оленьими рогами 30.04.2021
Вышел трейлер третьего сезона "Метода Комински" с Майклом Дугласом 30.04.2021
Вышел трейлер финального сезона "Кастлвании" 30.04.2021
Актриса из "Глухаря" задержана в Москве по подозрению в краже 30.04.2021
⧣ США
Фото: youtube.com
В новом тизере продолжения "Декстера" показали главного героя 29.04.2021
Галь Гадот сыграет в фантастической драме о реинкарнации 29.04.2021
⧣ скандалы
Фото: kinopoisk.ru
Появилось видео драки с участием актера Александра Паля 26.04.2021
В Москве актер Александр Паль избил хоккеиста ЦСКА 25.04.2021
"Золотая малина": названы худшие фильмы, актеры и актрисы года 25.04.2021
⧣ Мэрилин Мэнсон
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Продажи музыки обвиненного в насилии Мэрилина Мэнсона выросли на 40% 15.02.2021
Звезда "Игры престолов" назвала Мэрилина Мэнсона "серийным хищником" 11.02.2021
Эван Рэйчел Вуд подала заявление на жену Мэрилина Мэнсона 09.02.2021