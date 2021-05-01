Эксперт рассказал, что сажать на даче на майские праздники

Весна в средней полосе выдалась прохладная. Поэтому посадку отдельных культур, для которых дачники привычно отводили майские праздники, высевать следует с осторожностью - заморозки могут погубить посевы, советует председатель общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов.

Например, картофель - достаточно теплолюбивая культура. В Подмосковье ее начинают сажать примерно 9 мая. Но ее все-таки заморозки, хоть и "потреплют", но не убьют. Кроме того, она может всходить пару недель, поясняет эксперт.

А вот теплолюбивые помидоры, баклажаны, перец, огурцы еще находятся в рассаде. Вывезти на дачу их можно, если есть теплица и дополнительное укрытие. Но если они не защищены, минусовых температур они не перенесут. Высаживать семенами кабачки, патиссоны, тыкву, огурцы тоже можно только когда минует угроза заморозков, предупреждает Туманов.

Но, по его словам, большую часть культур можно сеять практически сразу после схода снега - например, редис или бобы.

При этом каков бы май ни был - холодный или теплый, - можно смело сеять без оглядки на погоду свеклу, морковь, петрушку, салаты, горох. Они заморозки переживут точно, утверждает Андрей Туманов. Например, морковь можно высевать уже при температуре +4-5 градусов. А семена петрушки прекрасно прорастают при температуре +3-4 градуса.