В наше время празднование Первомая неразрывно связано с революционными традициями первых маевок трудящихся. Но, оказывается, майские гуляния были и раньше. Рассказ о первомае середины XIX века мы нашли в книге участника Крымской войны, москвоведа и мемуариста Дмитрия Ивановича Никифорова "Из прошлого Москвы"1, переизданной недавно Государственной публичной исторической библиотекой России.

1-е мая времен графа Закревского

"Традиционный день 1 мая во время генерал-губернаторства Закревского справлялся торжественно и весело московскими обитателями. Еще накануне отправлялись на Сокольническую гору люди с палатками и мебелью для устройства временного помещения и пиршества во время гулянья".

Но что же праздновали первого мая наши далекие и не очень революционные предки? Вот что писал в 1882 году об истории празднования первомая журнал "Всемирная иллюстрация"2:

"Праздник первого мая служит для городских жителей первым весенним гуляньем за городом, в роще, где более катаются в экипажах, чем гуляют пешие. Прежде, в западной, южной и отчасти северо-восточной России, бывали первого мая школьные празднества. Майское гулянье, неизвестное в русском сельском быту, имеет иностранное происхождение; оно введено Петром Великим и возводит нас к западным обычаям."<...>

С древних времен, пишет "Всемирная иллюстрация", празднуют первое мая греки, датчане, шведы, немцы и англичане. Майские веселья часто сопровождались хороводами вокруг украшенного разноцветными лентами майского дерева.

Неизвестный художник. Балаган в Сокольниках. 1840-е годы.

"Обычай загородных прогулок, принятый ныне во всех городах Европы, также принадлежит древним. Майские или цветные забавы совершались почти всюду в Италии. Жители городов выходили большими толпами для этих забав с утренней зарей в поле. Музыка и пляска сопровождали их шествие. Наломав зеленых ветвей, они шумно и весело входили вечером в город. Не участвовавшие в процессии ожидали их на улицах, перед своими домами, и угощали разными кушаньями. Весь день, а часто всю ночь проводили в веселии. Правители, дворянство и граждане всех сословий сливались в одно ликующее семейство. Простодушные пляски, начинавшиеся чистосердечной радостью о возвращении весны, переходили в сладострастные и увлекали к чувственному наслаждению.

С распространением христианства праздник первого мая принял другой характер: в день этот стали праздновать по всей Европе радостную встречу расцветшей весны. Народ украшал себя и дома свои зеленью и цветами, пели, гуляли и веселились. Такой характер празднества сохранился в западной Европе по настоящее время.

У славян в мае месяце, называвшемся "травнем", совершались жертвоприношения духам, покровительствовавшим растениям и водам. В Польше праздновали май в честь богини мая и приносили ей жертвы. Словаки, лужичане, чехи и поляки встречали маем весну и прогоняли из селений "марену" - смерть природы. "Марена" превратилась в Малороссии в "мару". В Великой России празднество первого мая заменялось у поселян встречею весны в Юрьев день", - уточняет автор "Всемирной иллюстрации".

Гулянья 1 мая в Екатерингофе. Иллюстрация из журнала "Нива". 1871 год.

Интересно описание майских празднований в крупных городах, где отмечается, что празднование это традиционно происходило за городом - в пригородных парках и садах и всегда для участников этот выход был поводом продемонстрировать новые самые модные наряды и дорогие экипажи: "В столицах наших праздник этот отправляли с особой торжественностью. Особенно в Петербурге первое мая праздновалось прежде с изысканной роскошью, хотя и в настоящее время празднество это не потеряло своего интереса. Государь Император и все члены царской фамилии, со времен Петра I, приняли обыкновение посещать гуляние первого мая, которое петербуржцы справляют в Екатерингофе, близ екатерингофского дворца. Дворец этот находился первоначально вне города, а теперь вошел в городскую черту. Не только императорский дом удостаивает гулянье своим посещением, но во всеобщем веселии участвуют: дипломатический корпус, знатные государственные чины, вельможи и дворянство. Тысячи богатейших экипажей запружают дорогу, ведущую к саду. Прекрасный пол отличается и кичится дорогими и щегольскими одеждами. Все и повсюду блестит золотом и роскошью. Кажется, каждый хочет затмить друг друга богатством и изяществом своих нарядов, экипажа и прочего".

Арсений Андреевич Закревский, генерал-губернатор Москвы (1848—1859).

Московские гуляния времен графа Закревского связаны с празднованием Пасхи, началом весны и дачного сезона, который традиционно открывался в Москве в первых числах мая. В эти дни многочисленные семейства горожан выдвигались за город к нанятым заранее дачам. Сокольники в ту пору были популярным дачным пригородом и излюбленным местом отдыха горожан.

"С 4 часов пополудни тянулись по улицам модные коляски и допотопные колымаги, запряженные парами и цугами с форейтором. Тысячные рысаки чередовались с деревенскими россинантами, давно позабывшими день своего появления на свет Божий".

Согласитесь, это описание Никифорова очень напоминает современный дачный трафик, когда в последний вечер рабочей недели из города в сторону области устремляется разношерстный поток, в котором и дорогие иномарки, стремящиеся к своим загородным резиденциям, и пенсионеры отечественного автопрома, доверху уставленные ящиками с рассадой.

Н.П. Чехов. "Первомайские гуляния в Сокольниках". 1880-е годы.

Никифоров подробно описывает осмотр гуляний генерал-губернатором и его свитой: "Все это стремилось к Сокольникам и к 7 часам наполняло все дороги рощи. В 8 часу с блестящею свитой появлялся генерал-губернатор верхом. Немного впереди ехал вечный полицейместер г. Москвы, Иван Иванович Сычинский, привезенный в 1828 году знаменитым адмиралом Гейденом после Наваринской битвы из Греции и помещенный им в кадетский корпус. За графом следовал верхом обер-полицеймейстер Тимашев-Беринг, адъютанты и военные чиновники для поручений графа. Шествие замыкал полицеймейстер подполковник Н. И. Огарев.

Граф объезжал все гуляние верхом и по наступлении темноты возвращался домой. Покуда граф оставался в роще, все было чинно и тихо, но с его отъездом на полянках, занятых различными палатками с продажей всевозможных яств, а главное - питей, начинался разгул, далеко разносившийся по роще".

Современных аналогов парадного осмотра руководителями города народных гуляний - хоть отбавляй. Торжественная часть сейчас, конечно, немного изменилась, но по сути все так же - настоящее веселье начинается после отъезда официальных лиц.

"Тогда большинство экипажей разъезжалось или отправлялось в многочисленные дачи, где в этот день устраивались вечера и ужины. В этот день москвичи показывали друг другу вновь приобретенные ими экипажи. Были такие, что выписывали к этому дню экипажи из Парижа или Вены. Я помню экипаж a la Danmont, с жокеями в белых лосиных штиблетах и рейтузах, привезенный тамбовским помещиком Н.Н. Новиковым из Парижа. Простонародье с жадным любопытством смотрело на заморскую диковинку.

Алексей Корзухин "Воскресный день" 1884 год.

В углублении рощи, на ее полянках, уставленных столиками с самоварами веселился простой народ. Между толпами простонародья сновали раечники, шарманки, акробаты, на постланных ковриках, на земле, показывавших свое незатейливое искусство.

Дачные вечера продолжались до утренней зари, и возвращающиеся домой гости, при солнечном свете, могли видеть многочисленные группы сладко спавших на зеленой мураве гуляк.

Полиция того времени снисходительно смотрела на невольную ночевку без прописки вида. Только утром тревожили ее лица, пострадавшие во хмелю от деятельности артистов ночного дела. Трудно было разобрать в этом хаосе при ограниченных средствах полицейского персонала.

Постепенный упадок помещичьего хозяйства отразился на традиционном гулянье 1 мая. Где тысячи экипажей наполняли дороги Сокольничей рощи, теперь едва можно увидеть их несколько десятков. Умирает все, что жило полной жизнью в былое время".

Так ностальгично завершает свой рассказ Дмитрий Никифоров. Написаны эти воспоминания на рубеже XIX и XX веков, сам автор умер в 1907, и возродившихся в начале XX века первомайских гуляний, наполненных уже новым смыслом, но сохранивших отчасти и старые формы, уже не застал.

Какой Первомай праздновать, каждый решает для себя сам - кому-то нравится славить мирный труд с флагами и шариками на улицах городов, кто-то отдает дань труду и шашлыку на собственной даче, или просто выдвигается шумной компанией на природу полюбоваться первыми цветами и поваляться под солнечными лучами на зеленой траве. Главное же, что у этого праздника богатая история и во все времена он отличался мирным, весенним и радостным характером.

1. Д. Никифоров "Из прошлого Москвы", ГПИБ, 2019 г.