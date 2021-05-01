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От COVID умер первый продюсер Аллы Пугачевой Михаил Плоткин

Новости
    01.05.2021, 14:56
Текст:   Олег Усков
Фото: Олег Булдаков/ТАСС Фото: Олег Булдаков/ТАСС
Фото: Олег Булдаков/ТАСС

Утром 1 мая в возрасте 77 лет скончался легенда советского, российского шоу-бизнеса, продюсер Михаил Плоткин, администратор ВИА "Веселые ребята и "Самоцветы", основатель и худрук ВИА "Надежда", сооснователь и администратор ВИА "Лейся, песня". А также первый продюсер Аллы Пугачевой.

Как сообщил в своем Instagram композитор Владимир Евзеров, автор песен Леонтьева и Баскова, причиной смерти Плоткина стали последствия от перенесенной в марте коронавирусной инфекции.

"Он не хотел госпитализироваться. Я уговорил его вызвать скорую помощь. Он лежал в двух больницах", - рассказал Евзеров. Добавив, что врачи сделали все, что было в их силах, но здоровье Плоткина было уже слишком слабо.

Михаила Владимировича выписали перед днем рождения, но дальше его состояние ухудшилось.

Михаил Плоткин родился 20 апреля 1944 года в Москве в еврейской семье. В 14 лет принимал участие в спектакле цыганского театра "Ромэн", где его отец играл на бубне. В двадцать начал работать на эстраде - директором ансамбля "Сувенир". В 69-м организовал тур, на котором познакомились цирковой артист Миколас Орбакас и начинающая певица Алла Пугачева, после поженившиеся.

С 70-го работал с "Веселыми ребятами". В 73-м перешел в "Самоцветы", в 74-м создал при Кемеровской филармонии впоследствии прославленный ансамбль "Лейся, песня". В 75-м - "Надежду". В 94-м Плоткин эмигрировал в США, где занимался организацией концертов российских артистов.

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