Пара из Голландии первой в Европе переехала в сделанный на 3D-принтере дом

Голландская супружеская пара стала первыми в Европе арендаторами дома, полностью напечатанного на 3D-принтере, в проекте, который, по мнению его сторонников, откроет мир выбора формы и стиля домов будущего. 70-летняя Элиза Лутц и 67-летний Харри Деккерс, бывшие владельцы магазинов из Амстердама, получили свой цифровой ключ - приложение, позволяющее им открыть входную дверь своего бунгало с двумя спальнями одним нажатием кнопки. "Это красиво", - сказал Лутц. "Это похоже на бункер - мы чувствуем себя в безопасности", - добавил Деккерс.

Вдохновленный формой валуна, который было бы сложно и дорого построить традиционными методами, этот дом является первым из пяти домов, запланированных строительной фирмой Saint-Gobain Weber Beamix для возведения на участке земли у канала Беатрикс в пригороде Эйндховена Босрийк, сообщает Guardian. За последние два года объекты, частично построенные с помощью 3D-печати, были построены во Франции и США, и новые проекты быстро распространяются по всему миру.

Но голландский дом с 94 квадратными метрами жилой площади стал первым юридически пригодным для проживания и коммерчески арендуемым имуществом, в котором несущие стены были сделаны с использованием сопла 3D-принтера. Новый дом состоит из 24 бетонных элементов, которые были напечатаны слой за слоем на заводе в Эйндховене, а затем доставлены грузовиком на строительную площадку и помещены на фундамент. После этого рабочие установили крышу и оконные рамы.

"Это первый дом, который на 100 процентов разрешен местными властями, и в нем живут люди, которые фактически платят за проживание в этом доме", - сказал Бас Хьюисманс, исполнительный директор Weber Benelux, строительного ответвления французской материнской компании. Сен-Гобен. Первый такой дом должен был быть выставлен на продажу в 2019 году, но проблемы архитектурного дизайна, связанные с нависающими внешними стенами, вызвали задержки со строительством.

В методе 3D-печати используется огромная роботизированная рука с соплом, которая впрыскивает специально разработанный цемент, имеющий, по словам конструкторов, "текстуру взбитых сливок". Цемент "печатается" по проекту архитектора, добавляя слой за слоем для создания стены и увеличения ее прочности. Многие в строительной отрасли рассматривают метод 3D-печати как способ сократить расходы и снизить экологический ущерб за счет уменьшения количества используемого цемента. В Нидерландах это также является альтернативой в то время, когда в стране не хватает квалифицированных каменщиков.

Лутц и Деккерс, которые жили в четырех разных типах домов за шесть лет с тех пор, как их две взрослые дочери покинули родителей, платят 800 евро в месяц, чтобы жить в этом доме. "Я видел рисунок этого дома, и он был в точности похож на сказочный сад", - сказал Лутц. К тому времени, когда будет построен пятый из домов, состоящий из трех этажей и трех спален, есть надежда, что строительство таких зданий будет производиться полностью на месте и что различные другие установки также будут производиться с использованием принтера, что еще больше снизит затраты на производство.