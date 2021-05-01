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01.05.2021 11:43
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой

Текст: Елена Яковлева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым и призвал во время пандемии помогать ближним.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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- Дорогие мои, сердечно поздравляю вас с великим праздником Пасхи и желаю вам крепкого здравия и щедрот от Жизнодавца Иисуса, - сказано в его поздравлении. - Милостивый Господь да сподобит всех нас истее причащатися Ему в невечернем дни Царствия Его и радостно свидетельствовать.

По словам патриарха, в ответ на Божественную любовь мы призваны являть "любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры", в ответ на Его милосердие - оказывать милость окружающим нас людям, а в ответ на Его попечение - заботиться об устроении общественной жизни в согласии с высокими евангельскими идеалами".

Это приобретает особенную актуальность во времена, "когда мир страдает от губительного поветрия". По словам патриарха, в это непростое время "особенно важно поддержать тех, кто болен и немощен, кто скорбит из-за утраты своих родных и близких, кто лишился средств к существованию, кто не может прийти в храм. Окажем посильную помощь страждущим, не пройдем равнодушно мимо тех, кто нуждается в человеческом участии, внимании и заботе", подчеркнул Предстоятель Русской церкви.

Общество Религия Празднование Пасхи

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