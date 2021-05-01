Победитель проекта "Голос. Дети" получит миллион и право записать сингл

В финал восьмого детского "Голоса" вышли девять участников, по трое из команд Басты, Егора Крида и Светланы Лободы. При этом было заметно, что воспитанники Крида весомее других претендуют на победу. Ведь и сам наставник-дебютант привнес в проект Первого канала энергию и свежее дыхание актуальной музыки, а также самобытную работу со звуком.

Но после зрительского голосования стало известно, что победу одержал Владислав Тюкин из команды Светланы Лободы. Он набрал 43,7 процента голосов. Очевидно, зрителям понравился не только его голос, но и интеллигентность, искренность исполнения и артистичность на сцене.

При этом, как сообщила пресс-служба Первого канала, все деньги, собранные в результате SMS голосования, пойдут на благотворительность - их перечислят в Фонд борьбы с лейкемией.