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01.05.2021 00:11
Рубрика: Культура

Победитель проекта "Голос. Дети" получит миллион и право записать сингл

Текст: Александр Алексеев
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В финал восьмого детского "Голоса" вышли девять участников, по трое из команд Басты, Егора Крида и Светланы Лободы. При этом было заметно, что воспитанники Крида весомее других претендуют на победу. Ведь и сам наставник-дебютант привнес в проект Первого канала энергию и свежее дыхание актуальной музыки, а также самобытную работу со звуком.

Фото: iStock
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Но после зрительского голосования стало известно, что победу одержал Владислав Тюкин из команды Светланы Лободы. Он набрал 43,7 процента голосов. Очевидно, зрителям понравился не только его голос, но и интеллигентность, искренность исполнения и артистичность на сцене.

При этом, как сообщила пресс-служба Первого канала, все деньги, собранные в результате SMS голосования, пойдут на благотворительность - их перечислят в Фонд борьбы с лейкемией.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

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