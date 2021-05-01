Петр Бирюков: Мотогруппы спасателей приступят к патрулированию Москвы

Мотогруппы спасателей приступят 1 мая к патрулированию во всех округах столицы, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

"Мотогруппы спасателей работают в городе более шести лет, - отметил Петр Бирюков. - Их привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров".

Заместитель мэра рассказал, что в столице подготовлено 175 спасателей мотогрупп.

"Одиннадцать расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах будут ежедневно совершать объезд всех административных округов, - подчеркнул Петр Бирюков. - Их маршруты включают основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность каждого маршрута составляет 60 километров".

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что подготовка к новому мотосезону заняла у спасателей около трех месяцев. За это время они отработали навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, порядок деблокирования пострадавших при ДТП, применение аварийно-спасательного инструмента и пожарного снаряжения.