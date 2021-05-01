Петр Бирюков: Мотогруппы спасателей приступят к патрулированию Москвы

Новости

Актриса из "Игры престолов" обвинила Мэрилина Мэнсона в изнасиловании 13:01
Тарасова поддержала возвращение Трусовой к Тутберидзе 12:50
Путин дал поручения по виду на жительство для финалистов "Россия - страна возможностей" 12:32
Между президентами Киргизии и Таджикистана состоялся телефонный разговор 12:24
В Москве в апреле высадили более 13 тысяч деревьев и кустарников 12:14
Свыше 27 тысяч граждан Киргизии эвакуированы из зоны конфликта на границе 12:05
Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой 11:43
Синоптики рассказали о погоде в Москве на первые майские праздники 10:50
Участок "салатовой" линии метро закрыли почти на месяц 10:48
Три легионера покинут "Спартак" 10:34
Блинкен заявил о стремлении США к конструктивным отношениям с Россией 10:14
В Екатеринбурге водитель Volkswagen устроил массовое ДТП 09:55
На Ставрополье шестеро детей находятся в тяжелом состоянии после ДТП 09:34
Благодатный огонь из Иерусалима доставят спецбортом в Москву 09:30
Видео: На Алтае подтопило более 70 домов, жителей эвакуировали 09:04
В Москве ожидают благодатный огонь из Иерусалима 08:55
В Киргизии 1 и 2 мая объявлены днями траура 08:40
Индия установила новый антирекорд прироста заболевших COVID-19 за сутки 08:03
Пушкова удивила реакции Зеленского на марш неонацистов в Киеве 07:36
Возвращающимся из Индии австралийцам грозит до пяти лет тюрьмы 06:44
NASA приостановило контракт с компанией SpaceX по лунной программе 05:40
В Хабаровском крае введут режим ЧС из-за смертельной аварии с автобусом 05:05
Пожар в индийской больнице унес жизни 12 пациентов 04:56
Мигрантам понадобится единый электронный документ для пребывания в РФ 04:34
Канада остановит применение вакцины Johnson & Johnson 04:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Великая суббота: как правильно подготовиться к Пасхе
Великая суббота: как правильно подготовиться к Пасхе
01.05.2021 12:07
Рубрика: Происшествия

Петр Бирюков: Мотогруппы спасателей приступят к патрулированию Москвы

Текст: Ирина Огилько

Мотогруппы спасателей приступят 1 мая к патрулированию во всех округах столицы, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

В Хабаровском крае задержан водитель попавшего в крупное ДТП автобуса

"Мотогруппы спасателей работают в городе более шести лет, - отметил Петр Бирюков. - Их привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров".

Заместитель мэра рассказал, что в столице подготовлено 175 спасателей мотогрупп.

"Одиннадцать расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах будут ежедневно совершать объезд всех административных округов, - подчеркнул Петр Бирюков. - Их маршруты включают основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность каждого маршрута составляет 60 километров".

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что подготовка к новому мотосезону заняла у спасателей около трех месяцев. За это время они отработали навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, порядок деблокирования пострадавших при ДТП, применение аварийно-спасательного инструмента и пожарного снаряжения.

В регионах Происшествия ЧП Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Перевозчиков начнут штрафовать за высадку безбилетных детей
Власти Киргизии заявляют о новом обострении на таджикско-киргизской границе
Пушкова удивила реакции Зеленского на марш неонацистов в Киеве
В США признали уязвимость своих спутников от космического оружия России
Индия установила новый антирекорд прироста заболевших COVID-19 за сутки
СКР намерен подключить Германию к расследованию преступлений нацистов
Как не стать жертвой атаки пранкеров