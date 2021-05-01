В Москве и области объявили желтый уровень опасности

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за ожидающегося сильного ветра и дождя. Такие данные следуют из прогностической карты Гидрометцентра РФ.

Так, в столице ветер с порывами 15-18 метров в секунду ожидается с 15 часов 2 мая до 15 часов 4 мая. Дождь, местами сильный, возможен с 21 часа 2 мая до 9 часов 3 мая.

В Подмосковье сильные дожди возможны в этот же период, а ветер с мощными порывами ожидается с 13 часов 2 мая до 13 часов 4 мая.

Напомним, что желтый уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.