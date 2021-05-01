В Москве в апреле высадили более 13 тысяч деревьев и кустарников

Более 13 тысяч деревьев и кустарников высадили в Москве в рамках месячника по благоустройству, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"Зеленые насаждения оказывают особое влияние на климат мегаполиса, поэтому все городские проекты по благоустройству предусматривают работы по озеленению территорий", - отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра рассказал, что 1,8 тысячи деревьев и 11,2 тысячи кустарников высадили в парках, на особо охраняемых природных территориях, вдоль улиц и магистралей, в скверах, на бульварах, во дворах и на территориях школ, больниц и других социальных учреждений.

Больше всего новых деревьев - 500 - появилось в Южном административном округе. Их высадили в парках "Братеевская пойма" и 30-летия Победы, скверах на Булатниковской и Автозаводской улицах.

"Максимальное число кустарников высадили в Северо-Восточном административном округе, - подчеркнул Петр Бирюков. - Более 7,3 тысячи новых саженцев появилось на территории Ростокинского Акведука, у храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве, в скверах, парках и во дворах".

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что столичные власти уделяют особое внимание вопросам городского озеленения, в этой сфере на протяжении многих лет реализуются и специальные проекты, например, "Миллион деревьев" и "Наше дерево".

"Важность деревьев и кустарников для экологии мегаполиса сложно переоценить, зеленые насаждения защищают от шума, пыли и выхлопных газов от автотранспорта, особенно в жаркий летний период, - отметил Петр Бирюков. - Они улучшают эстетическое восприятие общественных пространств города, создают комфортные условия для отдыха жителей и гостей столицы".