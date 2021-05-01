Видео: На Алтае подтопило более 70 домов, жителей эвакуировали

Четыре пункта временного размещения жителей открыты в Республике Алтай. По данным правительства республики, пункты готовы более 325 человек.

Накануне, по данным ГУ МЧС по Республике Алтай, из-за дождей ухудшилась паводковая обстановка в Горно-Алтайске, а также в Майминском, Чойском и Турочакском районе. В Горно-Алтайске и Чойском районе подтоплено 75 домов, в которых проживают 277 человек, в том числе 26 детей. Спасатели эвакуировали 49 человек, из них только двое воспользовались пунктом временного размещения, остальные поселились у родственников.

На трех участках автомобильных дорог, в том числе на Чуйском тракте в населенном пункте Советское, закрыто транспортное сообщение. К вечеру 30 апреля дожди прекратились, паводковая обстановка нормализуется, сообщают в региональном ГУ МЧС. Подтопленным остается 71 дом.