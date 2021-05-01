На Ставрополье завели дело на руководителя управления Росимущества

Следователи СУ СКР по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело в отношении руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению государственными имуществом. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР, в декабре 2020 года чиновник без согласования с Федеральным агентством заключил с одной из организаций договор купли-продажи участка, расположенного в Петровском районе. Однако стоимость земли оказалась значительно ниже кадастровой.

Как считают в правоохранительных органах, руководитель управления своими действиями лишил государство участка площадью более 140 тысяч квадратных метров. Сумма ущерба превысила 168 миллионов рублей.