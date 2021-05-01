В Астрахани поставили балет о Шопене и Жорж Санд

Астраханский театр оперы и балета выпустил премьеру спектакля "Le Pari", посвященный любовной истории Фредерика Шопена и Жорж Санд. Постановка стала дебютом в качестве главного балетмейстера Дмитрия Гуданова, в недавнем прошлом премьера Большого театра. Перед премьерой он рассказал о первых месяцах работы в новом качестве.

Как вы ощущаете себя в Астрахани?

Дмитрий Гуданов: Мне кажется, Астрахань такой город, в который люди либо влюбляются, либо совершенно не принимают. Меня Астрахань сразу чем-то зацепила. Может быть, своей многонациональностью. Или историей, очень богатой - мне важно, что здесь сильно чувствуются корни. Конечно, хотелось бы, чтобы город стал более ухоженным, чтобы здания, которые сохранились с XVIII и XIX веков, привели в порядок. Но я представить себе не мог, что уеду куда-то из Москвы, Астрахань же сразу почувствовал своей.

Танцевать вы закончили совсем недавно. Найти руководящую работу стремились осознанно?

Дмитрий Гуданов: Я собирался и собираюсь ставить спектакли, поэтому начал искать возможности в этом направлении. В Москве уже затеял хореографические проекты, нашел поддержку - и тут раздался звонок, попросили приехать в Астрахань и посмотреть труппу. До этого я здесь не был ни разу. Театр масштабный, поэтому не могу сказать, что я долго раздумывал. Здесь большие возможности для воплощения моих амбиций и мечтаний хореографа. Когда есть своя труппа, воплощать свои идеи намного проще, чем ездить из театра в театр и постоянно кого-то для своей работы выдергивать, искать залы...

Спектакль Астраханского театра оперы и балета "Le Pari" о Шопене и Жорж Санд. Фото: Александр Потапов

Расскажите об астраханской труппе.

Дмитрий Гуданов: У театра в этом году юбилейный сезон - нам 25 лет, и балетная труппа в каком-то виде существовала с самого начала. Людмила Семеняка ставила здесь свой "Бахчисарайский фонтан", [еще одна бывшая солистка и репетитор из Большого театра] Ирина Лазарева, мне говорили, делала "Щелкунчик". С 2011 года труппой руководил Константин Уральский, поставивший много авторских балетов. В труппе около 65 человек. Я, когда знакомился, у каждого спрашивал, кто откуда пришел. Большинство закончили училища в Уфе и Казани, человека четыре из Московской академии хореографии. Сейчас у меня огромные надежды на то, что мы заинтересуем молодежь, наберем новые кадры. Поскольку Астрахань город интернациональный, мне хочется, чтобы лицо у театра было международное. У нас уже есть японцы, в сентябре приехала американка Джой Уомак, которая работает очень здорово. Я стараюсь внедрять свои наработки, и Джой поручил вести перед утренним классом давать станок на полу, который очень развит на Западе, поскольку считаю, что с ним меньше травм. Артисты и штатные педагоги сначала сопротивлялись, но все-таки мы нашли форму, как это внедрить. У театра несколько лет назад появился свой хореографический колледж, первые выпускники уже работают в труппе. Их детей мы тоже ввели в наши спектакли. Для меня это было очень важно, потому что я помню свою практику, когда танцевал ребенком Вальс в "Спящей красавице" в Большом театре. В такие моменты ты понимаешь, для чего учишься - вот он результат перед тобой, и мысленно сам видишь себя уже артистом этого театра. И воспитываешься в соответствии со стилем, вкусом, принятым в театре. Поэтому связь школы и труппы очень важна, и очень хорошо, что в колледже преподают педагоги из театра.

Сколько спектаклей сейчас в репертуаре?

Дмитрий Гуданов: Я оставил в основном классический репертуар: "Дон Кихот", "Жизель", "Щелкунчик". "Лебединое озеро" идет в авторской редакции Уральского с добавлением вариации Юрия Николаевича Григоровича, что нигде не было указано. Меня это шокировало, но без "Лебединого озера" мы существовать не можем, поэтому пока пришлось просто изъять эту вариацию. Я столкнулся с тем, что с авторскими правами у нас полная анархия, и даже в "Дон Кихоте" шли номера Голейзовского и Захарова, права на которые не были никак улажены. Задним числом мы заплатили правообладателям, но сегодняшний руководитель должен быть образованным, чтобы не допустить никакого коллапса в работе театра. Когда мне в гала-концерте в честь Чайковского хотелось показать хореографию Баланчина, я лично договаривался с фондом Баланчина, чтобы Екатерина Крысанова и Семен Чудин, которых я пригласил из Большого театра, станцевали у нас "Бриллианты", потому что наши артисты и зрители должны видеть и знать, что существует и такая хореография.

Фото: Пресс-служба Астраханского театра оперы и балета

Насколько артисты готовы воспринимать те идеи, с которыми вы пришли в театр?

Дмитрий Гуданов: В любом деле имеет огромное значение уровень подготовленности. Одно дело, когда артисты освоили и Баланчина, и Форсайта, и Килиана, и совсем другое - когда для них это все неизведанная страна, когда они ничего этого на себе не испытали. У нас в Большом была огромная практика, и каждая работа расширяла наши представления о балете, давала дополнительный опыт. Именно с этой идеей я и приехал в Астрахань - несколько расширить границы представлений артистов о балете, дать им увидеть, что он может быть очень разным. Конечно, много трудностей возникает. Придется пересматривать и классические спектакли, чтобы они соответствовали тому уровню, который я считаю необходимым для их исполнения. Я воспитан на культуре Большого театра, на спектаклях, оформленных Вирсаладзе.

Но астраханская труппа очень интересная. Она в некотором смысле аутентичная и довольно открытая. При этом не избалована ни вниманием, ни сегодняшними технологиями Собрать людей в Москве или Питере, где так и много информации, соблазнов, значительно сложнее, нежели в Астрахани. Здесь можно сконцентрироваться на искусстве, потому что выбор других развлечений не велик. Только от меня зависит, смогу ли я заинтересовать и повести за собой. Сама ситуация благоприятна для творения.