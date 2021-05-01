Новости

"Единая Россия" провела по всей стране серию акций, приуроченных к 1 Мая 17:25
В Кургане локализовали пожар в частном секторе 17:19
Российские дипломаты в Израиле передали Благодатный огонь в Москву 17:10
В центральный аппарат СК будут переданы два региональных уголовных дела 16:30
"Справедливая Россия" провела маевку в подмосковном Жуковском 16:29
Российские дипломаты получили частицу Благодатного огня в Иерусалиме 15:52
В Кургане семь домов загорелись на площади 1,7 тыс "квадратов" 15:42
В Сбербанке прокомментировали новый вид телефонного мошенничества 15:38
На Ямале из-за бескормицы дикие олени увели за собой "домашних" 15:09
Челябинский ХК "Трактор" покинули десять игроков 14:56
От COVID умер первый продюсер Аллы Пугачевой Михаил Плоткин 14:56
Собянин поздравил москвичей с 1 Мая 14:11
Мотоциклисты Словакии хотят отдать долг советским солдатам-освободителям 13:47
У звезды "Доктора Кто" на фоне секс-скандала отобрали премию BAFTA 13:37
Андрей Бочкарев: Завершение строительства участка БКЛ от "Мневников" до "Давыдково" намечено на конец 2021 года 13:27
Андрей Бочкарев: На стройках Москвы строго контролируется соблюдение мер по профилактике коронавирусной инфекции 13:25
В Иерусалиме началась церемония ожидания схождения благодатного огня 13:24
Андрей Бочкарев: Полностью проект застройки Мневниковской поймы будет реализован к 2030 году 13:17
Актриса из "Игры престолов" обвинила Мэрилина Мэнсона в изнасиловании 13:01
Тарасова поддержала возвращение Трусовой к Тутберидзе 12:50
Путин дал поручения по виду на жительство для финалистов "Россия - страна возможностей" 12:32
Между президентами Киргизии и Таджикистана состоялся телефонный разговор 12:24
В Москве в апреле высадили более 13 тысяч деревьев и кустарников 12:14
Свыше 27 тысяч граждан Киргизии эвакуированы из зоны конфликта на границе 12:05
Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой 11:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Великая суббота: как правильно подготовиться к Пасхе
Великая суббота: как правильно подготовиться к Пасхе
01.05.2021 17:10
Рубрика: Общество

Российские дипломаты в Израиле передали Благодатный огонь в Москву

Текст: Елена Яковлева

Российские дипломаты в Израиле, получив частицу сошедшего в храме Гроба Господня Благодатного огня, привезли ее в аэропорт Бен-Гурион и передали представителям Фонда Андрея Первозванного.

Фото: Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Патриарх Кирилл освятил куличи перед Пасхой

- При содействии Русской духовной миссии Московского патриархата Русской православной церкви мы только что получили огонь и сейчас готовимся к доставке частицы этого огня в аэропорт, где нас ожидает делегация Фонда Андрея Первозванного, которая доставит эту частицу огня в Москву к сегодняшнему патриаршему Пасхальному богослужению, - сказал посол России в Израиле Анатолий Викторов

Смысл участия дипломатов, по его словам, заключается в том, "что мы оказываем содействие". "Как дипломаты мы оказываем дипломатическую поддержку, поскольку аэропорт - режимный объект и туда имеют разрешение на вход только послы, дипломатические представители и представители посольств", - подчеркнул посол.

Как сообщает ТАСС, делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в аэропорт Бен-Гурион близ Тель-Авива из московского аэропорта Внуково специально, чтобы привезти в Россию частицу Благодатного огня. Его доставят в Москву по благословению патриарха 1 мая. Он будет в Москве передан в 15 храмов, а также 25 городов и регионов России.

В этом году в храм Гроба Господня было допущено не более 2,5 тысячи верующих. Сказались санитарные ограничения, в обычные годы в этот день в храме находятся до 9 тысяч паломников. В 2020 году Благодатный огонь сошел, но паломников в храме не было из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Общество Религия Празднование Пасхи

Главное сегодня

Патриарх: Суета перед Пасхой не должна заслонять сути Святой субботы
МИД: Россия готова помочь Бишкеку и Душанбе в дипломатическом урегулировании
Италия начнет обновлять туристические визы россиян
Один из штрафов для автомобилистов вырос в пять раз
В США признали уязвимость своих спутников от космического оружия России
Как россияне будут отдыхать и работать в майские праздники
Подходит ли "ЭпиВакКорона" для пожилых и как готовиться к вакцинации