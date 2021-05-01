Российские дипломаты в Израиле передали Благодатный огонь в Москву

Российские дипломаты в Израиле, получив частицу сошедшего в храме Гроба Господня Благодатного огня, привезли ее в аэропорт Бен-Гурион и передали представителям Фонда Андрея Первозванного.

- При содействии Русской духовной миссии Московского патриархата Русской православной церкви мы только что получили огонь и сейчас готовимся к доставке частицы этого огня в аэропорт, где нас ожидает делегация Фонда Андрея Первозванного, которая доставит эту частицу огня в Москву к сегодняшнему патриаршему Пасхальному богослужению, - сказал посол России в Израиле Анатолий Викторов

Смысл участия дипломатов, по его словам, заключается в том, "что мы оказываем содействие". "Как дипломаты мы оказываем дипломатическую поддержку, поскольку аэропорт - режимный объект и туда имеют разрешение на вход только послы, дипломатические представители и представители посольств", - подчеркнул посол.

Как сообщает ТАСС, делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в аэропорт Бен-Гурион близ Тель-Авива из московского аэропорта Внуково специально, чтобы привезти в Россию частицу Благодатного огня. Его доставят в Москву по благословению патриарха 1 мая. Он будет в Москве передан в 15 храмов, а также 25 городов и регионов России.

В этом году в храм Гроба Господня было допущено не более 2,5 тысячи верующих. Сказались санитарные ограничения, в обычные годы в этот день в храме находятся до 9 тысяч паломников. В 2020 году Благодатный огонь сошел, но паломников в храме не было из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.