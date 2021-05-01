В прокат вышел фильм Тимура Бекмамбетова "Девятаев".

Это кино о побеге группы советских летчиков из немецкого плена. Михаил Девятаев оказался в плену летом 1944 года. В бою близ Львова его самолет загорелся, летчик покинул падающую машину с парашютом, но потерял сознание и на вражеской территории был схвачен немцами.

Однако в феврале 1945-го группе Девятаева удалось угнать немецкий бомбардировщик (причем это была не первая попытка побега) Heinkel и после обстрела советскими зенитными орудиями на территории Польши совершить посадку. Звание Героя Советского Союза Девятаеву было присвоено только в 1957-м...

...Одним из самых запоминающихся моментов фильма стало исполнение песни "Любимый город" 56-летним Тиллем Линдеманном, который больше всего известен как лидер немецкой метал-группы Rammstein. Песню еще в 1939 году для фильма "Истребители" написали Никита Богословский и Евгений Долматовский, а пел ее Марк Бернес.

- Мне позвонили и сказали, что Тилль хочет со мной встретиться, чтобы поговорить о возможности исполнения главной песни в фильме. Мы встретились и пообщались. Потом Тилль прислал файл. Я такого не слышал никогда! Это было очень искренне. Потом Линдеманн сказал, что его мама любила эту песню, - рассказал в эфире программы "Вечерний Ургант" режиссер фильма Тимур Бекмамбетов.

Линдеманн родился в ГДР, у которой традиционно были тесные связи с СССР, поэтому он хорошо знаком с советской культурой, в том числе музыкой.

Сын Михаила Девятаева Александр Михайлович, которому позвонил корреспондент "Родины", говорит, что специально несколько раз сравнивал исполнение Линдеманна и Бернеса: "Из вежливости скажу: у Тилля получилось не хуже. Я познакомился с ним в премьерном турне. Он замечательный человек и артист. К его славе мои слова уже ничего не добавят, но для меня это что-то новое, хотя роком и металом не увлекаюсь".

После показа "Девятаева" на Московском кинофестивале, картину повезли в Екатеринбург, затем был Саранск, вновь Москва, Казань, Санкт-Петербург. А 30 апреля "Девятаева" показывали в Ясной Поляне.

- Впервые с Тимуром Бекмамбетовым мы встретились в 2018 году, - говорит Александр Девятаев. - Я рассказывал об отце много раз и много часов. Понял, что Тимур, что называется, вошел в эту тему. Моя задача была, поскольку я знаю всю биографию отца и занимаюсь ей серьезно много лет, сделать так, чтобы в фильме не было неправды. Поэтому в "Девятаеве" только правда и художественный вымысел.

По словам сына прославленного летчика, без художественного вымысла получился бы документальный фильм:

- А про отца и так снято более 30 таких картин. В 1961-м Алексей Высоцкий, дядя Владимира Высоцкого, снял фильм, который так и называется "Михаил Девятаев". В 1963-м на экраны вышла "Суровая память" про судьбу трех военнопленных, в том числе, об отце. Этот фильм взял призы на Берлинском кинофестивале. Затем было еще много документалок, даже КГБ Татарстана снял свой. А знаковым считаю фильм "Догнать и уничтожить" 2002 года. Это было еще при жизни отца, он сам принимал участие в съемках.

Александр Девятаев отмечает, что Тимуру Бекмамбетову в его фильме удалось "поднять пласты, которые никто не поднимал":

- Здесь сюжет, которого никогда не было в жизни отца. Тут есть антипод - летчик, который изменил Родине, стал гитлеровцем. И эта линия позволила о многом сказать, поставить большие вопросы. Фильм намного глубже, нежели просто картинка о жизни и боях летчика.