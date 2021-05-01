У звезды "Доктора Кто" на фоне секс-скандала отобрали премию BAFTA

У 45-летнего английского актера, сценариста и режиссера Ноэля Кларка, Микки Смита из сериала "Доктор Кто", отобрали премию BAFTA ("британский "Оскар"), до выяснения всех деталей происходящего лишив артиста членства в Британской академии кино и телевизионного искусства.

Изъятие произошло на фоне развернувшегося вокруг имени артиста секс-скандала - два десятка женщин обвинили "Микки" в домогательствах, заклеймив его как "сексуального хищника", абьюзера, грубияна и минипулятора.

Свою вторую BAFTA артист получил за "выдающийся вклад в кино" 10 апреля этого года, лишившись ее, передает BBC, почти сразу же.

Кларк, ставший первым чернокожим спутником Доктора Кто, все обвинения отрицает, напоминая, что за двадцать лет карьеры не давал ни одного повода даже подумать о нем скверно, и намерен защищаться от всех нагнетаемых инсинуаций. При этом на всякий случай извиняется перед всеми, кто вдруг на него затаил обиду.

Ноэль Кларк родился в 1975 году в Лондоне. На экране - с 90-х. В портфолио - "Метросексуальность", "Чисто английское убийство", "Секс-наркотики, рок-н-ролл", "Бессердечный", "Засну, когда умру", "Стартрек: Возмездие". Женат на визажистке Айрис де Сильва, у пары трое детей.