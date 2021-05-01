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01.05.2021 03:39
Рубрика: Общество

Ученые проследили связь между лишним весом и тяжестью течения COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Британские ученые изучили связь между индексом массы тела и течением коронавирусной инфекции и пришли к выводу, что лишний вес провоцирует риски тяжелой формы заболевания. Результаты исследования публикует научный журнал The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Фото: iStock
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Специалисты изучили данные почти семи миллионов британцев, у которых COVID-19 выявили в период первой волны, наблюдавшейся с января по апрель 2020 года. Исследователи выяснили, что люди с ИМТ выше 23 имели повышенные риски тяжелой формы коронавируса и смерти. При этом каждая последующая единица индекса увеличивала вероятность госпитализации на пять процентов, а риск лечения в интенсивной терапии - на десять процентов. Таким образом, даже небольшой лишний вес, вне зависимости от наличия у человека диабета, может привести к осложнениям, пишет РИА Новости.

По оценкам ученых, влияние избыточного веса на степень тяжести COVID-19 в основном характерно для пациентов от 20 до 39 лет. Риск госпитализации при коронавирусе в этой возрастной группе с увеличением каждой единицы ИМТ повышается на девять процентов. В 40-59 лет - на восемь процентов, 60-79 - на четыре процента, старше 80 - на один процент. По словам руководителя исследования доктора Кармен Пьернас из Оксфордского университета, после 80 лет вес практически не влияет на вероятность развития тяжелой формы COVID-19.

Ранее ученые университетов Италии и Австралии обнаружили главный биомаркер, указывающий на развитие тяжелой формы и высокий риск смерти от коронавируса. Авторы проанализировали 19 работ, проведенных с января по декабрь 2020 года с клиническими данными 5 617 пациентов с коронавирусной инфекцией. Объединенные результаты показали устойчивую связь резкого повышения концентрации сывороточного амилоида А с "более высокой степенью тяжести заболевания и более высокой смертностью". Отмечено, что у пациентов с резко возросшим уровнем амилоида А были выявлены чрезмерные воспалительные процессы, образование сгустков крови и значительные повреждения в легких, почках, сердце и печени.

Общество Здоровье Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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