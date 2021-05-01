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Рубрика: Общество

Внедрять научные разработки планируют около 10% российских компаний

Текст: Юрий Медведев

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ выпустил новый сборник из серии "Индикаторы инновационной деятельности".

Фото: Пресс-служба ТМК
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Как известно, именно инновации многие годы остаются одной из самых "болевых" точек нашей экономики. Судя по данным авторов сборника, и в последние годы ситуация практически не меняется. Так, в 2019 году внедрением научных разработок занимались 9 организаций из 100. В ближайшие три года на инновации в среднем по экономике нацелены 10,3% организаций. Наиболее оптимистичны в своих планах аграрии (рост к 2022 г. с 4,2% до 7,3%) и компании ИТ-сферы (с 9,8% до 14,6%.)

Затраты на инновационную деятельность в 2019 г. достигли 1,95 трлн руб., превысив уровень предыдущего года на 26,8% в постоянных ценах. Доля затрат на инновации в общих продажах в 2019 г. практически не изменилась, составив 2,1%.

Выпуск инновационной продукции в России в 2019 г. достиг 4,9 трлн рублей, превысив на 3,7% (в постоянных ценах) показатель предыдущего года, однако ее доля в общих продажах снизилась с 6,5% до 5,3%.

Главным источником финансирования инноваций являются собственные средства организаций. В общем объеме затрат на инновационную деятельность их доля достигла 56,3%. Поддержка из средств бюджета обеспечивает не более четверти расходов.

Общество Наука

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