Внедрять научные разработки планируют около 10% российских компаний

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ выпустил новый сборник из серии "Индикаторы инновационной деятельности".

Как известно, именно инновации многие годы остаются одной из самых "болевых" точек нашей экономики. Судя по данным авторов сборника, и в последние годы ситуация практически не меняется. Так, в 2019 году внедрением научных разработок занимались 9 организаций из 100. В ближайшие три года на инновации в среднем по экономике нацелены 10,3% организаций. Наиболее оптимистичны в своих планах аграрии (рост к 2022 г. с 4,2% до 7,3%) и компании ИТ-сферы (с 9,8% до 14,6%.)

Затраты на инновационную деятельность в 2019 г. достигли 1,95 трлн руб., превысив уровень предыдущего года на 26,8% в постоянных ценах. Доля затрат на инновации в общих продажах в 2019 г. практически не изменилась, составив 2,1%.

Выпуск инновационной продукции в России в 2019 г. достиг 4,9 трлн рублей, превысив на 3,7% (в постоянных ценах) показатель предыдущего года, однако ее доля в общих продажах снизилась с 6,5% до 5,3%.

Главным источником финансирования инноваций являются собственные средства организаций. В общем объеме затрат на инновационную деятельность их доля достигла 56,3%. Поддержка из средств бюджета обеспечивает не более четверти расходов.