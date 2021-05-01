Вышел русский трейлер финала пятого сезона "Люцифера"

В Сети обнародован локализованный трейлер второй половины пятого, предпоследнего сезона мистического шоу "Люцифер".

Доступен он на YouTube-канале Netflix Russia. С уведомлением: "Пришло время познакомиться с новым Творцом!" После чего следуют громкие заявления протагониста, мордобой и лесбиянство. Ну и стоит ли говорить, что Творец оказался мудрого и почтенного вида негром?

В основе сериала - комикс Vertigo / DC за авторством Нила Геймана. Выходит шоу с января 2016-го. В 2018-м "Люцифер" был закрыт, но перекуплен Netflix и продлен до шестого сезона.

Том Эллис играет Люцифера Морнингстара (а с пятого сезона - и Архангела Михаила), заскучавшего в аду и достаточно безалаберно отправившегося за развлечениями в Лос-Анджелес.

Премьера оставшихся восьми серий пятого сезона - 28 мая. Конкретной даты у шестого пока нет.