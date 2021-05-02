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02.05.2021 09:14
Рубрика: В мире

Белый дом рассекретил установленные Трампом правила нанесения ударов дронами

Текст: Алексей Чуриков
В период администрации 45-го президента Дональда Трампа правила нанесения ударов боевыми дронами США были изменены в сторону "более упрощенной и децентрализованной системы" принятия решений. Это следует из документов, которые Белый дом рассекретил в ответ на соответствующий запрос со стороны "Американского союза защиты гражданских свобод" и издания The New York Times. При этом часть документов так и остались закрыты для публики.
Фото: AP Photo / Jacquelyn Martin Фото: AP Photo / Jacquelyn Martin
Фото: AP Photo / Jacquelyn Martin

Из текста следует, что с 2017 года администрация Трампа изменила установленные еще при Бараке Обаме правила принятия решения о нанесении ударов с помощью беспилотных летательных аппаратов. Фактически руководители подразделений и операторы БПЛА могли самостоятельно, на местах, определять цели и решать, наносить удар или нет. Главное в этих правилах - чтобы оператор "был почти уверен" в том, что гражданские лица "не будут ранены или убиты в ходе операции".

Фото: U.S. Navy/Kurt M. Lengfield
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При этом, как следует из опубликованных документов, установленные в эпоху Трампа правила были достаточно гибкими и предполагали внесение исключений и изменений, если на местах посчитают, что в этом есть необходимость.

Как пишет New York Times, администрация Джо Байдена изменила этот подход практически сразу после того, как приступила к работе в январе этого года. Теперь установлена "временная политика" нанесения таких ударов за пределами зон боевых действий в Афганистане, Ираке и Сирии, предполагающая обязательную санкцию со стороны Белого дома.

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