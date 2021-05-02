Чилиец отбился от бандитов заправочным пистолетом

Notable..!!!!👏👏 falto el fósforo no mas... pic.twitter.com/fxGj07cDRQ — osvaldo vega patriota 🇨🇱 (@Osvaldo04110700) April 29, 2021

Камера наблюдения на одной из заправок в Чили запечатлела скоротечную схватку с использованием заправочного пистолета.

Казалось бы, грабители застали водителя врасплох: только тот начал заправлять свой седан, как рядом затормозил фургончик, из которого выскочили трое мужчин и набросились на него с разных сторон.

Но не тут было! Водитель седана не растерялся и начал поливать атакующих бензином - мгновенно каждый из них оказался облит с головы до ног ядовитой, легко воспламеняющейся жидкостью. Получив отпор, грабители быстро попрыгали в свой фургончик, но, прежде чем они успели умчаться, мужчина налим им бензина еще и в открытую дверь.

Комментируя видео, чилийцы восхищаются находчивостью водителя, и шутят, что с нынешними ценами на бензин (95 рублей в переводе на наши деньги) дешевле было бы отдать грабителям все ценности.