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02.05.2021 08:28
Рубрика: Легковые авто

Чилиец отбился от бандитов заправочным пистолетом

Текст: Григорий Гомельчук

Камера наблюдения на одной из заправок в Чили запечатлела скоротечную схватку с использованием заправочного пистолета.

Фото: Istock
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Казалось бы, грабители застали водителя врасплох: только тот начал заправлять свой седан, как рядом затормозил фургончик, из которого выскочили трое мужчин и набросились на него с разных сторон.

Но не тут было! Водитель седана не растерялся и начал поливать атакующих бензином - мгновенно каждый из них оказался облит с головы до ног ядовитой, легко воспламеняющейся жидкостью. Получив отпор, грабители быстро попрыгали в свой фургончик, но, прежде чем они успели умчаться, мужчина налим им бензина еще и в открытую дверь.

Комментируя видео, чилийцы восхищаются находчивостью водителя, и шутят, что с нынешними ценами на бензин (95 рублей в переводе на наши деньги) дешевле было бы отдать грабителям все ценности.