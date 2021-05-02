МВД: 527 тысяч жителей Донбасса получили гражданство РФ в упрощенном порядке

С начала действия указа президента России об упрощенном порядке получения гражданства для жителей Донбасса, гражданство РФ приобрело более 527 тысяч человек, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

В МВД отметили, что работа по приему граждан ДНР и ЛНР в гражданство РФ, начатая два года назад, продолжается. Там также сообщили, что двум тысячам жителей народных республик было отказано в получении российского гражданства. Причины в том что 40 процентов "отказников" имели ограничения на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии или в связи с принятым в отношении них решением о нежелательности пребывания в РФ. Тридцать процентов имели неснятую или непогашенную судимость. А еще двадцати пяти процентам отказали в получении гражданства из-за того, что они выступали за насильственное изменение основ конституционного строя России и создают угрозу безопасности.

Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить российское гражданство в упрощенном порядке. При этом получить российское гражданство в упрощенном порядке могут не только жители республик Донбасса, но и граждане Украины со всей территории Донецкой и Луганской областей, включая подконтрольные Киеву районы.