На химическом заводе в Иране прогремел взрыв

На расположенном недалеко от иранского города Кум химическом заводе произошел взрыв. Как сообщают местные СМИ, в результате возникшего пожара пострадало несколько человек, включая двух работников пожарной службы. Один из них находится в критическом состоянии.
По информации агентства ISNA, представители пожарной службы в Куме сообщили, что на место были отправлены 20 пожарных машин. В ведомстве добавили, что пострадали двое пожарных, один из них находится в критическом состоянии.
На распространенных новостным агентством FARS News кадрах можно видеть, как над заводом поднимается гигантский столб черного дыма. На данный момент пожар удалось локализовать. О причинах взрыва не сообщается.
صبح امروز آتشسوزی مهیبی در شهرک صنعتی شکوهیه قم در محل شرکت مولدان رخ داده.— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) May 2, 2021
سخنگوی آتش نشانی قم: یکی از خودروی آتشنشانی در این علمیات به کلی دچار حریق شد و دو تن از همکاران آتشنشان نیز به شدت دچار مصدومیت شدند. pic.twitter.com/l3yejRoK8r