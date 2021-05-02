На химическом заводе в Иране прогремел взрыв

На расположенном недалеко от иранского города Кум химическом заводе произошел взрыв. Как сообщают местные СМИ, в результате возникшего пожара пострадало несколько человек, включая двух работников пожарной службы. Один из них находится в критическом состоянии.

По информации агентства ISNA, представители пожарной службы в Куме сообщили, что на место были отправлены 20 пожарных машин. В ведомстве добавили, что пострадали двое пожарных, один из них находится в критическом состоянии.

На распространенных новостным агентством FARS News кадрах можно видеть, как над заводом поднимается гигантский столб черного дыма. На данный момент пожар удалось локализовать. О причинах взрыва не сообщается.