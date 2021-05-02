Патриарх Кирилл поздравил космонавтов на МКС с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил российских космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва, находящихся на Международной космической станции, с праздником святой Пасхи. Ее православные христиане в 2021 году отмечают 2 мая.

Во время сеанса связи с членами экипажа МКС предстоятель Русской православной церкви говорил о героизме и его влиянии на людей, особенно - на молодых. "Героизм - это то, что, к сожалению, из-за комфорта жизненного уходит из повседневной жизни людей, - отметил патриарх Кирилл. - И поэтому когда молодые люди входят в соприкосновение с теми, кто действительно проявляет героизм, исполняя им свой служебный долг, это является очень важным воспитательным моментом. Поэтому ваша миссия, помимо научной, технической и прочей, очень важна в первую очередь с точки зрения воздействия на нашу молодежь".

Глава РПЦ благословил космонавтов, пожелал им здоровья, "крепости сил, божьей помощи, мира и радости в сердце". "У вас замечательная миссия - освоение космоса, вы на переднем крае, можно сказать, науки и техники, - отметил патриарх Кирилл. - И конечно, для многих ваш пример является очень привлекательным, особенно для молодежи".

Так же он еще раз назвал освоение космоса героическим поступком и отметил, что многодневная вахта в космосе - пример для молодежи.